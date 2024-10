Pantaneiros atribuem quedas de energia a planta trepadeira

PANTANAL

Alerta de tempestade do INMET passou 'longe' da região e alguns focos de incêndios seguem ativos

Apesar do alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a chuva em Mato Grosso do Sul passou longe do que era previsto.

No Pantanal, ainda com 176mm de chuvas na sexta-feira e sábado registrados durante o fim de semana, alguns focos de incêndio seguem ativos na região do Passo do Lontra, em Corumbá. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), 8 militares foram enviados para a região para tentar combater o incêndio.

Ainda segundo os bombeiros, a equipe de militares foi deslocada via aeronave hoje (21) de manhã e deve contar com o apoio de um Air Tractor no combate aos incêndios.

Alerta de Tempestade

Na última quinta-feira (17), o Inmet colocou a tempestade como perigo potencial até o final do dia e englobou todos os 79 municípios, com previsão de chuvas de até 50 mm por dia, acompanhadas de granizo e ventos de 40 a 60 km/h.

Nos outros dias, na sexta-feira (18) e no sábado (19), o Cemtec indicava uma um tempo ainda mais instável, com o avanço de uma frente fria decorrente da baixa pressão atmosférica. Com isso, o favorecimento de “nebulosidade, chuvas, tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo” deve ganhar força durante o dia. As precipitações podem ultrapassar os 40 mm em 24h.

Depois do alerta, a região recebeu uma quantidade de chuva significativa, no entanto, mesmo no final de outubro - mês em que a chuva costuma extinguir os focos de incêndio - a região pantaneira continua com alguns focos de incêndio.

