Papai Noel leva crianças de comunidade para iniciar celebrações de Natal

Papai Noel, acompanhado pelo Soldadinho de Chumbo e a Ursinha, encontrou um grupo de 30 crianças da Emei Ayd Camargo César, em frente à Casa da Cultura, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O encontro com o bom velhinho ocorreu na tarde desta sexta-feira (08), quando o ônibus da City Tour se deslocou até o bairro Parque Lageado para buscar os pequenos, que chegaram usando gorrinhos vermelhos, extremamente entusiasmados.

Com vista panorâmica para a principal avenida da Cidade Morena, todos os olhos brilharam ao ver o Bom Velhinho deixando a Casa da Cultura rumo ao ônibus para recepcionar os pequenos no trajeto que segue até o Shopping Campo Grande.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Nesta noite, o shopping prometeu aos campo-grandenses a inauguração da decoração natalina jamais vista antes.

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Ônibus

Os pequenos, como Diana, Ana Julia, Milena, Julia Aparecida, Lorena, Thiago, Felipe e tantos outros, com idades entre 5 e 6 anos, estavam com olhares carregados de esperança na figura de Papai Noel.

Entre as meninas, o desejo de presente estava no bebê newborn, enquanto os meninos se dividiram entre robô e trator, mas uma coisa era certa: todos queriam a atenção do homem de barba branca, com vestes vermelhas e risada fácil.

A reportagem do Correio do Estado conversou com a professora Katiane Escobar, de 37 anos, que relatou a emoção de acompanhar os alunos na carreata. No meio do caminho, Papai Noel, ao estilo off-road, seguirá em uma caminhonete vermelha e chegará no estilo pantaneiro no Quintal do Sesc.

"“Eles são estudantes da periferia e tiveram a oportunidade de participar deste passeio para conhecer o shopping e viver essa alegria do Papai Noel”, comentou a educadora infantil, e completou: “Meu coração também ficou emocionado. Eu gosto muito de Natal.”

Caixa de Presentes

No Shopping Campo Grande serão usadas 32 mil lâmpadas de LED na decoração da área externa, com arcos de estrelas que serão dispostos nas entradas dos estacionamentos e poderão ser vistos pelos prédios no entorno, além de quem tem o costume de subir a avenida Afonso Pena de carro para observar a decoração natalina.

Está pensando que acabou? Laços e um letreiro luminoso fecham o show de luzes em uma apresentação que pretende inovar, com o conceito de criar a sensação de que o espaço é uma verdadeira caixa de presentes encantada.



"A definição da programação de Natal deste ano é exatamente essa, trazer um presente para a população. Natal já é uma época muito esperada, que reacende a magia e a união e em 2024, quando celebramos 35 anos do Shopping, ou seja, 35 natais com o público, trouxemos uma comemoração para encantar adultos e crianças, desde a decoração interna, com a delicadeza dos ursos confeiteiros, até a área externa, onde as mais de 32 mil lâmpadas de led e laços, transformam a fachada do Shopping em uma grande caixa de presente. Para completar, o Papai Noel chega espalhando alegria, amor e solidariedade por Campo Grande, em uma carreata acompanhada por crianças da EMEI Ayd Camargo César, do Parque do Lageado. Levar alegria, esperança e encanto a todos, esse é nosso propósito e nosso presente para a cidade e para a população neste Natal", explicou a gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves.

