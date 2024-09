Parceria com estúdio italiano traz luxo, exclusividade e alta qualidade ao empreendimento da Plaenge

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Campo Grande é um elo de sustentabilidade e encanto. Essa dualidade desperta a atenção de quem entende que, aqui, o futuro pulsa e apresenta o ambiente propício para que desenvolvimento e qualidade de vida andem juntos. É neste cenário que um empreendimento imobiliário diferenciado desponta e eleva o setor a um novo patamar quando o assunto é morar bem com elegância e sofisticação.

O Grupo Plaenge se uniu à exclusiva marca italiana Pininfarina e apresenta os conceitos de luxo, design, alta qualidade e beleza aliados ao seu novo projeto. Campo Grande é a segunda cidade a ter um modelo concebido pelo famoso estúdio que marcou sua história mundial ao assinar os designs que conquistaram o coração dos amantes de Ferrari e outros carros de luxo.

O diretor do Grupo Plaenge, Edison Holzmann, lembra que – desde 2019, a marca já vinha passando por um reposicionamento no mercado que alavancou e expandiu os negócios para novas praças, consolidando o padrão de qualidade da marca. Com projetos cada vez mais aderentes ao público, a Plaenge conquistou vários prêmios, incluindo internacionais e a mais importante premiação do mercado imobiliário do Brasil, o Master Imobiliário. Trazer uma assinatura de design internacional “pareceu-nos um excelente próximo passo”.

Edison Fabian Holzmann - Reprodução

“Pesquisamos várias empresas de designs de luxo, mas foi com a Pininfarina que encontramos uma sinergia, somando o conhecimento das duas empresas. Tal qual o estúdio italiano, a Plaenge iniciou suas atividades em um pequeno espaço, artesanal, oriundas do sonho de seus fundadores, italianos. Nacionalidade que também nos aproximou, afinal, a família Fabian tem raízes nesse País”, explica Edison. “É uma parceria que tem na sintonia entre essas famílias italianas e as suas marcas, os valores ancestrais de compromisso aliados à alta qualidade e robustez de mercado. Muitos anos de história que se entrelaçam para criar algo grandioso”, afirma.

O campo-grandense merece se encantar e se surpreender com as criações visuais impactantes, luxuosas e inovadoras que nosso projeto irá trazer para este novo empreendimento”.

Aliança estratégica - Campo Grande faz parte de uma das cidades escolhidas estrategicamente para desenvolver um empreendimento com a assinatura do estúdio Pininfarina.

“A aliança pioneira sublinha a estratégia da Plaenge de promover o desenvolvimento regional por meio de projetos com alto padrão em excelência, elegância e sofisticação. Esta cidade tem importância significativa para nós, não apenas pelos atributos inovadores e com características tão singulares quanto à sua cultura e formação transfronteiriça e a proximidade com os grandes centros”, explica Edison. “É uma região com grande potencial de crescimento econômico, que atrai olhares de grandes investidores”

Localizado próximo ao Parque das Nações Indígenas, o empreendimento irá obedecer às linhas geográficas naturais da região e contemplar a natureza do entorno, a fim de que o projeto entre em sintonia com as diversidades ambientais que há anos encantam tanto quem mora na cidade quanto os que aqui visitam.

Parque das Nações Indígenas - Foto Cyro Clemente

“Designers italianos estiveram na cidade e se enamoraram com o que presenciaram e os moradores desse novo empreendimento perceberão a perfeita integração dele com a natureza”.

A parceria – A colaboração histórica entre Plaenge e Pininfarina não apenas promete redefinir o cenário do mercado imobiliário brasileiro, mas também reflete o compromisso de ambas as empresas em oferecer experiências de vida verdadeiramente excepcionais aos clientes.

Com diversos projetos em desenvolvimento simultâneos, a parceria foi o maior contrato de design em arquitetura nos 94 anos da história da empresa italiana, cujo foco é transformar o mercado imobiliário de luxo com uma nova linha de empreendimentos espalhados pelo Brasil.

Reconhecida por seu design inovador e premiada internacionalmente, a Plaenge vê na parceria com a Pininfarina uma oportunidade para ampliar sua liderança no mercado de alto padrão, nas cidades de atuação da construtora. “Temos um compromisso com nossos clientes: queremos oferecer obras de arte habitáveis que representem o ápice do luxo, design e conforto.

Com esse empreendimento, certamente um marco histórico no mercado imobiliário local, estamos dando mais um passo certeiro na construção do nosso legado para Campo Grande”, frisa Edison.

Sobre a Pininfarina - Fundada em 1930, a Pininfarina evoluiu de uma empresa artesanal para ser líder global, marcando o conceito de luxo e sofisticação, com uma presença consolidada em design de produto e experiência em arquitetura e mobilidade, além da indústria automotiva, onde iniciou sua trajetória.

Foi nesse estúdio italiano que carros icônicos como Maserati, Alfa Romeu e inúmeros modelos da Ferrari tiveram seus designs concebidos e conquistaram o mundo. O carro mais rápido do mundo, o hiper esportivo elétrico Battista, foi também criado no famoso estúdio. A marca tem ainda, o seu próprio túnel de vento para fazer seus testes de aerodinâmica e aeroacústicos, provando a excelência em tudo o que faz. Elegância e distinção que trazem também para os empreendimentos imobiliários.

Sobre a Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e confiança. Com 53 anos de história, os alicerces da empresa sustentam valores que se mantêm vivos desde sua fundação. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no setor imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 472 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes. Saiba mais em: www.plaenge.com.br