Com reajuste de 55%, "Patrola" renova contrato milionário com o Estado

Ação foi realizado no interior do estado e, mesmo após confiscarem todos esses materiais, ninguém foi preso; veículo é do RJ e foi furtado este ano

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou uma ação em Iguatemi, município a 412 km de Campo Grande, e apreendeu fuzis, munições, 1,5 kg de maconha e uma caminhonete furtada no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo informações oficiais, os policiais militares faziam um patrulhamento rotineiro na região urbana do município, durante a noite desta quinta-feira (12), quando receberam uma denúncia que um imóvel, no bairro Nova Esperança, estaria sendo utilizado como entreposto, ou seja, um armazém de depósito de mercadorias.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram dois fuzis AK-47, 337 munições calibre 7.62 e 1420 quilos de maconha, além de uma Toyota Hilux furtada este ano na capital carioca. Mesmo com a localização do depósito e o material confiscado, nenhum suspeito foi encontrado, mesmo com buscas na região.

Ao todo, os itens apreendidos estão avaliados em R$ 3,2 milhões e foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Alta na apreensão de drogas

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostram que as apreensões de drogas em Mato Grosso do Sul registraram aumento de 30% em 2024.

Entre janeiro e novembro deste ano, o volume total de entorpecentes interceptados chegou a 525.163,6 quilos, contra 403.540,8 quilos no mesmo período de 2023.

A Superintendência de Inteligência de Segurança Pública e a Coordenadoria de Fiscalização e Controle, setores vinculados à Sejusp, apontam que o maior volume foi registrado no interior do Estado, com 471.060,6 quilos, enquanto a Capital somou 54.103,0 quilos.

O grande destaque deste ano foi a apreensão de maconha em Mato Grosso do Sul, que totalizou 499.755,4 quilos. A cocaína foi a segunda droga com maior volume de interceptações no Estado, com 11.623,1 quilos apreendidos, seguida de outras substâncias ilícitas em menor escala.

O levantamento também revela variação de 6% nas ocorrências relacionadas ao tráfico, levando em consideração o mesmo comparativo. Em 2024 foram registradas 3.759, contra 3.558 ocorrências registradas em 2023.

Saiba - dados

Segundo dados divulgados pelo DOF, de 1º de janeiro a 28 de agosto deste ano, os agentes militares apreenderam 32 armas, 1.529 munições e 85,5 toneladas de maconha, além de terem recuperado 598 veículos. Porém, esses números não são atualizados desde então, do qual, obviamente, esses dados devem ser maiores.

*Colaborou Alanis Netto

