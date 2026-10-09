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PCC entra na mira da PF em meio à guerra de facções em MS

Ao todo, 24 membros do grupo foram presos, com mandados cumpridos em oito municípios do Estado

Felipe Machado

09/10/2026 - 08h15
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A Polícia Federal (PF) realizou uma ofensiva contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) ao prender mais de 20 integrantes em Mato Grosso do Sul, com mandados de prisão espalhados por oito municípios do Estado, em meio à guerra entre a facção e o Comando Vermelho (CV), que atingiu o ápice de mortes neste ano.

Ontem, foi deflagrada a Operação Kathárisma (palavra de origem grega que significa purificação), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa ligada ao PCC, que atuava principalmente na região norte do Estado. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão.

“As investigações identificaram uma estrutura organizada, com diferentes níveis de atuação e mecanismos próprios de comunicação, além de elementos relacionados à identificação de integrantes e à movimentação financeira do grupo. A apuração investiga a atuação dos envolvidos para integrar a facção criminosa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa]”, explica.

O artigo da lei – que define o crime de organização criminosa e regulamenta os meios de investigação criminal e obtenção de provas no Brasil – citada diz a respeito da proibição em “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”, sob pena de três a oito anos, além de pagamento de multa.

Ainda de acordo com a PF, as medidas judiciais foram cumpridas em Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Aquidauana, Terenos, Corumbá, Anastácio e Campo Grande. Na Capital, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em unidades prisionais – dois na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira (PEMRFG) e um no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho (EPJFC).

GUERRA

Há um mês, o Correio do Estado reportou que a guerra entre o CV e o PCC por território em Mato Grosso do Sul atingiu o ápice de mortes neste ano, segundo o promotor de Justiça Felipe Almeida Marques, coordenador da Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Desde o ano passado as duas principais facções criminosas do País estão em guerra pelo comando de novas rotas para escoar as drogas que entram no Brasil por meio das fronteiras com Paraguai e Bolívia.

Em razão da localização estratégica, que faz fronteira seca com esses dois países, Mato Grosso do Sul entrou no foco das duas facções como ponto importante das ambições de ampliação e domínio de território. Foi a partir daí que as mortes começaram.

O Estado é uma das unidades da Federação com mais membros do PCC fora de São Paulo, o que faz dele um estado com predomínio da facção. E é este cenário que o CV busca mudar.

Com atuação muito mais forte no norte do Estado, na divisa com o Mato Grosso, estado de domínio da facção carioca, o CV quer dominar as rotas que hoje são do PCC em MS. 

Essa situação começou em maio do ano passado, quando ambas as facções decidiram encerrar um acordo de paz que havia entre os seus líderes, tema noticiado na época pelo Correio do Estado.

Após esse retorno das agressões mútuas, Marques avaliou que este tem sido o ano mais sangrento da disputa.

“A guerra de facções já está aí há um tempo, e ela já fez várias vítimas aqui do Estado. A gente não tem o número exato, mas, talvez, seja o ano mais sangrento de Mato Grosso do Sul nessa guerra de facções. Mais de 100 [já morreram] só aqui”, afirmou o promotor, que listou como o principal motivo para a guerra a busca pelo domínio de território.

TERRORISTAS

No fim de maio, a Secretaria de Estado do governo dos Estados Unidos (EUA) emitiu um comunicado em que informa a designação do PCC e do CV como organizações terroristas internacionais.

O objetivo da designação pelos EUA é facilitar o congelamento de ativos do narcotráfico, a investigação e o monitoramento de membros das facções, a troca de informações de inteligência, a aplicação de sanções financeiras, o banimento de vistos e a criminalização do apoio material, com armas, dinheiro ou treinamento, entre outros.

* Saiba 

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), mais de 7,5 toneladas de cocaína foram apreendidas em MS este ano, de janeiro até ontem. 

SERVIÇO PÚBLICO

MP autoriza home office e liberação do trabalho a assessores

Nova resolução permite trabalho híbrido para assessores que já integram o órgão e prevê jornada de seis horas diárias para cargo com 250 novas vagas propostas

09/10/2026 09h10

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Ministério Público de Mato Grosso do Sul flexibiliza jornada de trabalho de assessores e autoriza atividades remotas mediante aprovação da chefia imediata

Ministério Público de Mato Grosso do Sul flexibiliza jornada de trabalho de assessores e autoriza atividades remotas mediante aprovação da chefia imediata Foto: Divulgação / MPMS

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) autorizou o regime de trabalho híbrido para servidores que ocupam cargos de assessoramento jurídico, incluindo profissionais que já integram o quadro da instituição e recebem até R$ 12.677,57 referentes ao cargo em comissão. A medida ocorre pouco mais de dois meses após o órgão apresentar um projeto de lei para a criação de 454 novos cargos, sendo 354 comissionados, sem necessidade de concurso público.

A mudança foi assinada na última quinta-feira (8) pelo procurador-geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior. O texto altera as regras de jornada de trabalho e controle de frequência dos servidores, permitindo que assessores jurídicos, assessores jurídicos adjuntos e assessores de procurador alternem atividades presenciais e remotas.

Conforme dados da folha de pagamento da instituição, já existem assessores de procurador com remuneração de R$ 12.677,57 referente ao cargo em comissão, enquanto assessores jurídicos apresentam valores de R$ 9.573,16. Os montantes não correspondem necessariamente à remuneração bruta total dos servidores, que pode incluir outras verbas.

A concessão do trabalho híbrido, entretanto, não será automática. Segundo a resolução, a adoção da modalidade ficará a critério da chefia imediata, mediante comunicação ao procurador-geral adjunto de Justiça Administrativo.

A norma também estabelece que os servidores não poderão acumular banco de horas nos dias em que desempenharem suas atividades fora da unidade física de lotação.

Além da possibilidade de home office, a resolução prevê condições específicas para os assessores jurídicos adjuntos, identificados pelo símbolo MPAS-207. Embora a jornada semanal permaneça fixada em 40 horas, esses profissionais deverão cumprir seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, preferencialmente no período entre 12h e 19h.

As dez horas complementares poderão ser cumpridas em regime de sobreaviso, modalidade na qual o servidor permanece à disposição para atender eventuais demandas funcionais.

Criação de cargos

A flexibilização das regras de trabalho ocorre após o MPMS encaminhar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), em agosto, um projeto de lei que prevê a criação de 454 cargos, dos quais 354 são comissionados e 100 efetivos.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 3 de agosto, a proposta inclui 250 cargos de assessor jurídico adjunto e dez de assessor de TI júnior, ambos com remuneração-base de R$ 4.562,75.

A função de assessor jurídico adjunto, contemplada pela nova regulamentação de trabalho híbrido, concentra mais da metade das vagas previstas na proposta de ampliação do quadro de pessoal.

O projeto também prevê a criação de 25 cargos de assessor jurídico, além de vagas para diretores, chefes de departamentos, divisões, setores e núcleos, entre outras funções administrativas. Apenas os 100 cargos de analista são efetivos, enquanto os demais dispensam concurso público.

Na justificativa apresentada aos deputados estaduais, o Ministério Público afirmou que a ampliação do quadro funcional seria necessária diante da crescente complexidade das atribuições institucionais e da demanda por serviços técnicos e administrativos.

O órgão também citou a reestruturação promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que ampliou seu quadro de pessoal com a criação de cargos efetivos e comissionados.

Segundo o MPMS, a proposta busca preservar o equilíbrio institucional com o Poder Judiciário, considerando que ambos exercem atividades complementares no sistema de Justiça.

Impacto de R$ 80 milhões

A criação dos 454 cargos representa um impacto financeiro anual estimado em R$ 83,83 milhões, conforme relatório encaminhado pelo Ministério Público à Assembleia Legislativa.

De acordo com o documento, o preenchimento das vagas não ocorreria de forma imediata, mas gradualmente, conforme a demanda institucional e a disponibilidade orçamentária do órgão.

Para 2026, a projeção apresentada pelo MPMS apontava despesa total com pessoal de aproximadamente R$ 415,46 milhões.

Já em 2027, caso todos os cargos propostos sejam preenchidos, a estimativa de gastos com pessoal sobe para R$ 476,35 milhões, valor que deverá ser considerado na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

tempo

Temporal de 39 minutos destelha casas e deixa estragos em Ivinhema

23,2 milímetros de chuva e ventos de 55-79 km/h foram registrados em menos de uma hora

09/10/2026 09h00

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Estrutura metálica arrancada durante o temporal

Estrutura metálica arrancada durante o temporal Foto: Vale do Ivinhema Notícias

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Forte temporal atingiu, na tarde desta quinta-feira (8), o distrito de Vila Amandina, na região de Ivinhema, município localizado a 289 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 23,2 milímetros de chuva e ventos de 55-79 km/h foram registrados em um intervalo de 39 minutos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta laranja (perigo potencial) e amarelo (perigo) de tempestade para o município. Isto significa que pode ocorrer chuva de 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A tempestade - acompanhada de chuva, ventos, raios, relâmpagos e trovoadas - causou estragos na cidade, destelhou casas, danificou móveis e eletrodomésticos, deixou moradores desabrigados, provocou queda de luz, derrubou árvores e postes de energia, arrancou barracos e estruturas metálicas e deixou ruas e avenidas alagadas e lamaçentas.

Conforme apurado pela reportagem, o temporal começou no fim da tarde, por volta das 16 horas, quando adultos ainda estavam no trabalho e crianças na escola.

Conforme apurado pela mídia local, alunos tiveram que se proteger debaixo de carteiras na Escola Estadual Joaquim Gonçalves Ledo.

Quando chegaram em casa, alguns moradores encontraram suas residências sem teto. De acordo com o site de notícias Vale do Ivinhema, 40 casas foram destelhadas e várias famílias ficaram desabrigadas. Não houve vítimas fatais.

Defesa Civil e Prefeitura Municipal de Ivinhema estão prestando assistência às famílias que foram atingidas pelo vendaval.

Fotos e vídeo: Vale do Ivinhema Notícias

OUTROS MUNICÍPIOS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), outros municípios também registraram fortes ventos e chuva na tarde desta quinta-feira (8), mas sem estragos signficativos. Confira:

Estrutura metálica arrancada durante o temporal
Estrutura metálica arrancada durante o temporal

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