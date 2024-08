Pedidos de recuperação judicial aumentam 260% em MS

Os pedidos de recuperação judicial dispararam neste ano em Mato Grosso do Sul. Somente nos primeiros seis meses, foram 36 solicitações, aumento de 260% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando 10 pedidos haviam sido feitos.

A quantidade também já supera em 56,5% as solicitações feitas em todo o período do ano passado.

A nível nacional, o aumento no semestre foi de 71%, chegando a 1.014. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian.

Recuperação e falência empresarial serão tema do 1º Seminário de Insolvência Empresarial, que acontece em Campo Grande na próxima quinta-feira (15), no plenário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

O encontro é promovido pelo Instituto Brasileiro da Insolvência (IBAJUD) em parceria com o TJMS, e reunirá especialistas, acadêmicos e profissionais de destaque no Direito Empresarial e Falimentar para debater as tendências e os desafios atuais do setor no Brasil.

Entre os profissionais, estão os juízes José Henrique Neiva (Campo Grande), Márcio Rogério Alves (Três Lagoas) e César de Souza Lima (Dourados), além do promotor Ronaldo Vieira Francisco, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O evento terá ainda uma aula ministrada pelo renomado jurista Newton de Lucca, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Breno Miranda, presidente do IBAJUD, destaca a relevância do debate em um cenário marcado pelo aumento no número de empresas que buscam reestruturação financeira.

“É fundamental aprimorar continuamente os mecanismos de recuperação empresarial para encontrar soluções criativas e eficazes, mitigando os impactos negativos gerados por esses processos, tanto para as empresas e o setor agrícola, quanto para os trabalhadores, os credores e a economia como um todo”, afirma Breno.

“Campo Grande terá à disposição um espaço privilegiado para o diálogo e a colaboração entre os principais agentes envolvidos no processo de recuperação empresarial. Essa iniciativa, fortalecerá a área de insolvência no estado, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de novas abordagens, estimulando um ambiente mais favorável à superação dos desafios enfrentados pelas empresas e produtores rurais em dificuldades financeiras”, declara Eduardo Cury, embaixador da entidade em Mato Grosso do Sul.

O seminário, organizado por Luigi Trindade, coordenador acadêmico do IBAJUD, e por Jorge Campos, diretor institucional da entidade, conta com o apoio da Escola Judicial do Estado de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), do Ministério Público Estadual e da Escola Superior de Advocacia da OAB-MS.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio da plataforma do Sympla (acesse aqui).

Serviço