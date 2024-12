Período de viagens natalinas começa com duas tragédias na BR-163

Ambos os carros ficaram destruídos com o forte impacto - Foto: Reprodução

Mais um acidente fatal aconteceu na BR-163 neste período de viagens natalinas. Desta vez, duas pessoas morreram, em Bandeirantes, após invasão de pista contrária por parte de uns dos veículos, na manhã desta quinta-feira (19). Ainda não há identificação das vítimas.

Segundo informações, ainda prematuras, a colisão envolveu um Renault Oroch e um Volkswagen Saveiro, mas ainda sem apuração confirmada de quem foi o responsável pela fatalidade. A batida foi tão intensa que ambos os veículos ficaram destruídos e até com partes jogados pela pista.

Além de duas mortes, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à unidade de saúde de Bandeirantes. No local estão CCR MSVia, bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, mesmo sem interdição total, a concessionária alerta que o trecho sentido Sul do km 551 e 550 está no modo "pare e siga".

O Correio do Estado aguarda mais informações sobre o caso.

Segundo em 24 horas

O acidente, que envolveu uma caminhonete S10 e um caminhão, tirou a vida de três pessoas da mesma família na manhã desta quarta-feira (18), no km 719 da BR-163, próximo à cidade de Sonora, município distante 362 km de Campo Grande.

A mãe, identificada como Luzimar Costa da Silva, de 40 anos, e os filhos, Maria Eduarda Ruppenthal, de 19 anos, e Miguel Ruppenthal Gomes, de 10 anos, não resistiram e faleceram no local.

A família seguia em uma caminhonete com placa de Tangará da Serra (MT) quando o pneu de um caminhão, que transitava no sentido Coxim/Sonora, estourou. O condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista o que culminou na colisão frontal.

Segundo informações do Idest, o motorista do caminhão, identificado como Van Cristino dos Reis, de 48 anos, ficou ferido. A previsão era de que fosse transferido para Campo Grande, onde passaria por exames.

Já o condutor da caminhonete, Antenor Ruppenthal, de 59 anos, sofreu fraturas nos dois braços e no fêmur devido ao impacto da batida. Ele deve ser encaminhado a Rondonópolis (MT) para dar continuidade ao tratamento hospitalar.

Também estava na caminhonete uma criança de 7 anos, que sofreu escoriações leves. Ela permanece em observação no hospital, aguardando alta médica.

Média alta

De janeiro a outubro de 2024, a BR-163, rodovia que corta Mato Grosso do Sul da divisa com o Paraná à divisa com Mato Grosso, foi cenário de 709 acidentes, que resultaram em 57 óbitos.

Os números equivalem a uma média de 71 acidentes por mês, pior índice visto desde 2017. De janeiro a dezembro daquele ano, foram registrados 877 acidentes, uma média de 73 acidentes por mês.

Se comparados os óbitos registrados em acidentes, os números mostram que 2024 é mais mortal na rodovia. Os índices apontam para uma média de 5,7 mortes por mês, mais do que a média de 5,1 mortes mensais registradas em 2017. Nos 12 meses daquele ano, 62 pessoas morreram na BR-163.

O ano de 2017 marcou ainda o início de uma queda no número de acidentes. No entanto, em 2020 esses índices voltaram a subir.

Investimento

A rodovia não recebe investimentos desde 2017, quando a empresa solicitou o reequilíbrio do contrato. A CCR chegou a dizer em 2019 que não tinha interesse em permanecer com a rodovia e até cobrou a devolução de ativos da União, no valor de R$ 1,4 bilhão.

O acordo final para a manutenção da empresa na gestão só foi alcançado em 2023, e aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em novembro deste ano.

Com essa decisão, espera-se um investimento de R$ 12 bilhões, que incluirá a duplicação de 170 km da via, a construção de uma terceira faixa em outros 190 km e diversas obras adicionais.

Operações da PRF

A PRF começou, justamente nesta quinta-feira (19), a edição 24/25 da Operação Rodovida, que vai focar em atividades de educação para o trânsito visando na preservação da vida no trânsito.

A ação vai englobar as principais festividades desse final do ano até o primeiro trimestre de 2025, ou seja, feriados de Natal, Ano Novo, Carnaval e férias escolares.

Ainda, nesta sexta-feira (20), a PRF dará início a Operação Natal 2024, que segue nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul até a quarta-feira (25).

Policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove delegacias e 24 Unidades Operacionais para reforçar a fiscalização nos mais de 4 mil km que envolvem as onze rodovias federais do Estado.

Em nota, a PRF destaca que irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na “alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem", acompanhadas por câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

*Colaborou Laura Brasil, Alison Silva Alanis Netto

**Matéria atualizada às 11h54 para acréscimo de informação

