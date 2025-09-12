Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

Há exatamente um ano do deputado de MS ocupou a tribuna da Assembleia para defender empresa controlada por Maurício Camisotti, preso hoje com o "Careca do INSS"

Neri Kaspary

Neri Kaspary

12/09/2025 - 12h13
Em 17 de setembro de 2024 o deputado João Henrique Catan (PL-MS) subiu na tribuna da Assembleia Legislativa para fazer uma série de elogios à empresa Prevident. Um ano depois, nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, a Polícia Federal prendeu o empresário Maurício Camisotti, apontado como proprietário desta Prevident.

Ele foi preso por ser um dos principais responsáveis pelos desvios da ordem de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024. 

Além de Maurício Camisotti, a Operação Cambota levou à prisão Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Na casa dos investigados foram apreendidos uma Ferrari, uma réplica de um carro de Fórmula 1, além de relógios e dinheiro em espécie.

A ação é desdobramento da Operação Sem Desconto, realizada em abril deste ano.  Além dos dois mandados de prisão preventiva, a PF cumpriu nesta sexta-feira 13 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo e no Distrito Federal.

Segundo a PF, a ação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação.

Ao assumir a tribuna há exatamente um ano,  o deputado Catan afirmou que “a empresa Prevident é uma empresa séria, tem mais de 37 anos no mercado, 20 mil dentistas, um milhão de duzentos mil usuários e beneficiários  suspendeu todos os atendimentos, inclusive dentro da rede Cassems…” 

Na época, ele defendia a criação de uma CPI para investigar a Cassems, instituição com   dez hospitais em Campo Grande e nas nove maiores cidades do interior. 

O que o deputado bolsonarista possivelmente não esperava é que a Prevident, segundo ele uma “empresa séria”, viria a ser pivô de um escândalo gigantesco. O controlador da Prevident, Maurício chegou a tomar, segundo estimativas da PF, R$ 56 milhões em um único mês dos aposentados.

A empresa da qual o deputado Catan se mostrava fã faz parte do grupo THG (Total Health Group), comandado por Maurício Camisotti. E, segundo a investigação da Polícia Federal, o empresário comandava, indiretamente, três entidades que juntas foram responsáveis pelo maior desconto de aposentados ao longo do ano passado.

As três associações juntas respondem por 17,3% dos descontos estimados de 2024, somando R$ 456,5 milhões. Assim, superaram a campeã oficial em descontos, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), com R$ 435 milhões. 

Os elogios de Catan à Prevident ocorreram sete meses depois de o site de notícias Metrópoles ter iniciado uma série de denúncias sobre descontos irregulares de aposentados e que acabaram levando a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal a desencadearem a operação Sem Desconto. As reportagens já citavam o envolvimento dos proprietários da Prevident no esquema.

No pronunciamento, Catan questionava a contratação da empresa Suda Odonto, que segundo ele estava impedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS) de comercializar planos desde setembro desde 2022 e mesmo assim foi contratada pela Cassems. Por conta  disso, a Prevident, de Maurício Camisotti, acabou rompendo com a Cassems. 

AMBEC

Entre as principais entidades que conseguiram tomar dinheiro dos aposentados no ano passado está a Ambec (Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos). Ela foi a terceira entidade que mais descontou valores em 2024. 

Ela é investigada por ser controlada por “laranjas” ligados a Mauricio Camisotti.  Foi fundada em 2006, e até fevereiro do ano passado, quando denúncias sobre descontos ilegais feitas pela associação foram publicadas no portal de notícias Metrópoles, ela era presidida por Maria Inês Batista de Almeida, ex-auxiliar de dentista que trabalhou nas empresas Brazil Dental e Prevident, ambas do grupo THG (Total Health Group), de Camisotti. 

CARECA

O inquérito também cita que Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, seria procurador legal da Ambec. A PF caracteriza o “Careca do INSS” como figura central no esquema investigado, como um lobista que representava as associações junto ao INSS, cooptando funcionários públicos para liberar os descontos milionários.

Ainda de acordo com a PF, o empresário Maurício Camisotti usou sua corretora de seguros, chamada Benfix, para pagar R$ 1 milhão à empresa de consultoria do “Careca do INSS”. 

Ele era procurador com "total poderes" da Ambec, cuja presidente, à época, tinha 69 anos e era "aposentada por incapacidade permanente desde 2008". No período investigado, a Polícia Federal identificou que a associação enviou R$ 11 milhões para uma das empresas do “Careca”.

Do momento em que Antunes assumiu como procurador da associação até agora, a Ambec recebeu mais de R$ 492 milhões  a partir de descontos realizados nas aposentadorias de idosos e pensionistas.

Em maio, depois da eclosão do esquema de fraudes no INSS, a reportagem do Correio do Estado procurou o deputado para tentar falar sobre seus comentários feitos na tribuna e ele enviou nota dizendo que  “qualquer ilegalidade tem que ser investigada e apurada! Não tenho ligação e nem conhecimento com a empresa”

Veja o vídeo


VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride com chineladas no rosto ex-companheira que segurava filha no colo

Agressor ameaçou de matar a mulher e continuou agressivo mesmo após a prisão

12/09/2025 11h40

Homem agrediu mulher enquanto ela segurava filha de 11 meses

Homem agrediu mulher enquanto ela segurava filha de 11 meses Foto/ Reprodução

Com a filha de 11 meses no colo, uma mulher de 24 anos foi agredida pelo ex-companheiro com chineladas, socos e chutes, na noite dessa quinta-feira. O agressor ainda a perseguiu com gritos de ameaça enquanto a vítima corria até o Batalhão da Polícia Militar com a bebê no colo.

Em Sidrolândia, cidade a 70 quilômetros de Campo Grande, o ex-companheiro da mulher foi até a casa dela, pois não aceitou a separação, acontecida dois dias antes do caso. O ex-casal estava junto a 3 meses e a vítima relatou que mesmo após o término o homem continuou morando em sua casa.

Naquela noite, o homem, de 23 anos e sem nome divulgado, retornou a casa completamente embriagado, dizendo não aceitar o fim do relacionamento e a ameaçou de morte por diversas vezes. Além da violência verbal, ele ainda praticou a violência material, ao quebrar objetos da casa, e violência física.

Com a filha pequena no colo, a mulher recebeu chutes nas pernas, socos na cabeça e chineladas no rosto. Ao fugir, correu para a sede da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar MS (CIPM) de Sidrolândia, onde registrou o boletim de ocorrência.

O agressor teria corrido atrás dela proferindo mais ameaças, mas não a alcançou mais. A polícia o encontrou em frente a uma conveniência local e realizou a apreensão. Irritado e agressivo, o homem teve que ser algemado.

Aos berros e chutes, o agressor xingou os policiais durante o caminho, que tiveram que utilizar spray de pimenta para conter o nível de agressividade ainda dentro da viatura.

Na delegacia, o comportamento ainda se manteve o mesmo. O agressor desferiu chutes por todo o local e alagou parcialmente a cela provisória que estava ao quebrar uma torneira.

A vítima solicitou medidas protetivas contra ele com urgência e relatou já ter tido outros episódios de ameaças de morte dele.

Violência doméstica em MS

Em Mato Grosso do Sul são mais de 14 mil vítimas de violência doméstica em 2025, majoritariamente cometida por cônjuges, de acordo com o Monitor de Violência contra a Mulher, operado com dados do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), e informações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

No mapa interativo do site não há nenhum município sem registros de violência. Somente neste mês de setembro estão registradas 543 vítimas no estado sul-mato-grossense.

Em Sidrolândia, local do ocorrido da matéria, são 212 vítimas nesse ano. Já na capital são 5.277 mulheres que sofreram agressões, também em sua maioria, cometidas pelos cônjuges e dentro de casa.

Canais de denúncia

Para denunciar existem alguns canais de denúncias e também de atendimento a vítima:

  • Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher (Plataforma Mulher Segura);
  • Se você for vítima de violência doméstica ligue 190 (Polícia Militar);
  • Programa Mulher Segura (Promuse), atende pelo número (67) 99180-0542, também pelo WhatsApp, ou nos canais do interior do Estado.

Na capital, há a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), na Rua Brasília, Jardim Imá (Casa da Mulher Brasileira). Para contatar, ligue 2020-1300.

Também está disponível de segunda a sexta-feira das 07h30 às 17h30, o Centro de Atendimento da Mulher, localizado na Rua Piratininga, nº 559, no Centro.

'CIDADE MORENA'

Agetran 'afronta' juiz e notifica mais 7 mil condutores em Campo Grande

Novos editais de autuações e penalidades trazem aproximadamente 7,8 mil condutores notificados, contrariando liminar que pedia suspensão da aplicação e de cobranças de eventuais multas aplicadas

12/09/2025 10h44

Agetran justifica que autuações - referentes ao período entre 21 e 31 de agosto - foram aplicadas antes da concessão da liminar

Agetran justifica que autuações - referentes ao período entre 21 e 31 de agosto - foram aplicadas antes da concessão da liminar Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Diferente do que foi determinado pela decisão liminar do Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes - que pedia para o município de Campo Grande "cessar a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas" -, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) publicou hoje (12) mais uma leva de autuações e penalidades aos condutores, de um período anterior ao novo contrato para gestão dos radares. 

Vale lembrar que, por volta de 19h do último dia 05, por meio de decisão liminar assinada pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, a ação popular que buscava dar luz sobre o caso do fim do contrato para gestão dos radares, e a legalidade das multas aplicadas a partir de então, foi atendida, sendo expostas uma série de determinações a serem cumpridas.

Em resumo, para evitar que multas sejam pagas, que penalidades sejam aplicadas e inclusive que pagamentos indevidos sejam feitos ao Consórcio Cidade Morena, ex-gestor dos radares em Campo Grande, o juiz determinou o fim do pagamento da dita “confissão de dívidas” e pede para cessar a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas. 

Porém, em resposta ao Correio do Estado, a Pasta deixa claro que realizaram a publicação do edital para não perder o prazo de aplicação das multas, em "afronta" à decisão do juiz, uma vez que demonstra a crença de que devem conseguir receber a arrecadação pelas autuações.

Segundo a Agetran, as autuações foram aplicadas antes da concessão da liminar - pois essas em questão são referentes ao período entre 21 e 31 de agosto -, ressaltando que há uma série de prazos legais entre as emissões e notificações. Segue abaixo na íntegra a nota de retorno da Agetran. 

"A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que as autuações foram aplicadas antes da concessão da liminar, considerando que a publicação das autuações ocorre em intervalos de 10 dias. Ressaltamos ainda que há prazos legais tanto para a emissão das notificações quanto para sua publicação.

A Agetran reforça seu compromisso contínuo com a melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária".

Entenda

Esse assunto em questão trata-se do antigo contrato, entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Cidade Morena, que durava desde 2018 e atingiu o limite máximo de aditivos permitidos, sete no total, que somaram R$54.820.284,75, com consequente fim em 05 de setembro de 2024, a partir de quando a pasta começou a ser questionada a respeito da continuidade do serviço e legalidade. 

Como bem acompanhou o Correio do Estado, a Agetran chegou a justificar que os reconhecimentos de dívidas estabelecidos com o Consórcio Cidade Morena seriam uma "medida legítima para evitar enriquecimento ilícito da Administração", diante da "necessidade de fiscalização para preservar a segurança viária".

Conforme exposto em trecho da liminar, ainda que situação momentânea e excepcional, a contratação do Consórcio deveria ser precedido de um aditamento, de uma dispensa de licitação ou de qualquer outro instrumento idôneo, que não o reconhecimento de dívidas

"Que não poderia jamais anteceder os fatos: o reconhecimento de dívida é ato que recai sobre o passado, e não sobre o futuro", cita o texto assinado pelo Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes.

Tendo em vista a falta de qualquer relação contratual desde setembro de 2024, a decisão aponta que o problema é que o contrato embasava justamente a fiscalização por parte do Consórcio Cidade Morena. 

"Mais grave ainda é que estamos a tratar do poder de polícia do Estado, ou seja, o poder que o Estado (com letra maiúscula) exerce para regular e limitar direitos.

E quando se está a tratar da temática de Poder de Polícia, sabe-se bem que vários desdobramentos podem surgir, principalmente com relação à validade dos atos praticados.

Com isso não quero afirmar que o Consórcio exerce o dito poder de polícia, mas sim que ele é instrumento operacional para tanto", expõe o recorte do texto. 

Troca da empresa de radares

Após a empresa Serget Mobilidade Viária sair vencedora da concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande, a responsável precisará agora trocar todos os radares

Importante lembrar que, o último dia de agosto foi justamente a data que marcou o desligamento dos populares "radares" em Campo Grande, que já amanheceu o dia 1° de setembro sem os aparelhos funcionando. 

Para além de se encarregar da troca de todos os radares, a Serget Mobilidade Viária deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Multas sem contrato

Que as multas em Campo Grande seguem sendo cadastradas mesmo após o fim dos radares não é novidade, uma vez que após o contrato original vencer, entre os dias 23 de setembro e 03 de outubro de 2024 pelo menos 94 páginas de autuações de veículos foram publicadas através do Diário Oficial de Campo Grande.

Para se ter uma ideia do volume, somente em aproximadamente um terço desse total, há aproximadamente 7,3 mil infrações registradas em apenas 34 dessas páginas de multas aplicadas.

Nesta publicação do suplemento I do Diogrande de hoje (12), por exemplo, há um total de 36 novas páginas, sendo um edital de notificação de autuações e dois de penalidades, somando aproximadamente 7,8 mil condutores notificados por penalidades no trânsito em Campo Grande. 

Também cabe relembrar que, mesmo após abertura da ação para anulação, as multas seguiram sendo cadastradas em Campo Grande neste 2025, uma vez que dados de arrecadação da Agetran mostram que, sem radares e lombadas - e suas respectivas multas - a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês. 

Ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad é autor da ação enquanto vereador - na tentativa de anular mais de 320 mil autuações, como acompanha o Correio do Estado - e, sobre a nova leva de notificações, ele expõe achar um absurdo tendo em vista que não existe um contrato vigente.

"Vendo que não há contrato vigente é a demonstração de como a Prefeitura de Campo Grande 'cuida' da sua gente", afirma. 

Com ampla veiculação do assunto pela imprensa local, é notório que tanto o diretor-presidente quanto a Prefeitura municipal confessaram ter ciência da decisão liminar, portanto a publicação de tais editais só poderiam acontecer com autorização expressa. 

"O diretor (Paulo da Silva) não publicaria se não tivesse aval da prefeita e da PGM [Procuradoria Geral do Município], do departamento jurídico. Ele só fez a publicação, porque vai alegar que não foram avisados ou intimados oficialmente . Conclusão, continuam cometendo atos de improbidade administrativa", conclui ele. 

 

