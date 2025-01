Piloto de MS que sobreviveu à queda de helicóptero em SP não tem previsão de alta

tempo

Semana começa com alerta de perigo para chuvas intensas em todo o Estado, mas temperaturas seguem próximas aos 40°C

A chamada bolha de calor que tem feito Mato Grosso do Sul registrar temperaturas recordes continua sobre o Estado durante a semana, mas previsão do tempo indica que também há chances de tempestades, com ventos de até 100 km/h em algumas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem dois alertas vigentes para esta semana, sendo um de perigo potencial (amarelo) e um de perigo (laranja) para chuvas intensas no Estado, incluindo em Campo Grande.

Conforme o alerta, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. Dessa forma, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Metsul Meteorologia, uma área de baixa pressão aliada ao calor proporciona que as condições se tornem propícias para a ocorrência de temporais isolados, com elevados volumes em curto intervalo e vento forte nesta época do ano.

Os temporais podem ocorrer com maior intensidade entre a tarde e noite, " quando se formam nuvens de grande desenvolvimento vertical pelo aquecimento diurno que gera movimentos convectivos (ar ascendente) na atmosfera".

"Quanto mais quente a atmosfera e menor a pressão atmosférica, maior é o potencial para haja a formação de nuvens muito carregadas e mais alta a probabilidade de temporais localizados de maior severidade", diz o instituto.

Esses temporais, no entanto, ocorrem mais localmente, podendo ser fortes a severos, mas para a maioria das regiões, as chuvas devem ocorrer em pancadas, sem grandes acumulados ou intensidade.

Mato Grosso do Sul tem dois alertas de perigo para chuvas intensas

Calorão

Mesmo com os períodos de chuva, a massa de ar quente persiste sobre o Estado e as temperaturas continuam elevadas, com sensação de abafamento.

Em Campo Grande, a máxima pode chegar a 38°C nesta semana, com mínima de 21°C. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e potencialmente fortes, acompanhadas de trovoadas, em todos os dias da semana.

Já no interior do Estado, o calorão será extremo, principalmente em Porto Murtinho, que tem registrado as maiores temperaturas do País por vários dias seguidos.

Com a temperatura de 42,1°C registrada na última sexta-feira (17), Porto Murtinho estabeleceu o novo recorde de calor no Brasil para o ano de 2025, até o momento. O recorde anterior de maior temperatura no país era de 41,8°C, no dia 10 de janeiro, também em Porto Murtinho.

Para esta semana, a tendência é de ligeira queda, mas as máximas ainda ficam próximas dos 40°C na cidade, que terá predomínio de sol e períodos de pancadas de chuva típicas de verão.

Segundo o Climatempo, a falta de nebulosidade e de chuva fazem com que o Estado tenha muitas horas de sol forte, com o ar que se aquecendo acima do normal e resultando na bolha de calor, responsável pelo calorão das últimas semanas.

Isto porque, ainda segundo o órgão, a chuva e a nebulosidade são importantes reguladores da temperatura diária do ar.