Piloto que sobreviveu à queda de helicóptero em SP é de MS

O piloto do helicóptero, que pertencia ao empresário André Feldman - que caiu em Caieira, interior de São Paulo, é natural de Dourados (MS). Edenilson de Oliveira Costa, de 49 anos, tem mais de 13 anos de atuação na área e também é formado em enfermagem pelo Centro Universitário de Jaguariúna.

Edenilson atualmente mora em Paulínia (SP), com sua esposa e duas filhas, ainda de acordo com informações iniciais, prestava serviço particular para a família Feldman.

Conforme noticiado pelo jornal Metrópoles, o piloto foi encontrado desorientado, pedindo água e preocupado em indicar a localização de Bethina Feldman, de 12 anos, que também foi resgatada com vida.

Segundo a 1º tenente da Polícia Militar Aline, o Águia - equipe que atua em operações policiais, resgates aeromédicos, salvamentos e transportes de órgãos e pacientes - localizou, primeiro, a aeronave e, logo em seguida, viram um homem acenando na área de mata, onde eles passaram a noite.

Quando pousaram, os agentes identificaram Edenilson, que indicou onde estava a menina - cerca de 100 a 150 metros para dentro da área da mata.

Como a criança estava com certa dificuldade de andar e com algumas dores, a tenente Aline, avalia que, ao amanhecer, Edenilson a deixou na mata e caminhou, tentando chegar à rodovia, e pedir socorro. No entanto, devido ao cansaço, ele não conseguiu acessar a rodovia, mas chegou a uma área onde havia uma clareira, o que possibilitou que os policiais o visualizassem.

Edenilson e Bethina foram transferidos para o Hospital das Clínicas de São Paulo, ambos já foram atendidos e não correm risco de morrer.

O acidente

Na noite desta quinta-feira (16), um helicóptero caiu em área de mata fechada na Grande São Paulo com destino à Americana. O tempo na capital na hora da decolagem era muito ruim. O sinal de GPS da aeronave sumiu por volta de 20h34.

No momento do acidente haviam 4 pessoas, o piloto e uma adolescente, que completa 12 anos nesta sexta (17), ambos resgatados com vida e os pais da adolescente, identificados como André Feldman, de 50 anos, e sua esposa, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, o casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

André era CEO da BIG Brazil International Games, que tem licenciamento para operar no Brasil a marca Caesars Sportsbook — empresa de apostas virtuais conhecida como bet. Também era um dos donos da aeronave, que pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA.

Juliana, era empresária formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado.