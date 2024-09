Polícia faz devassa contra influencer 'fofoqueira' do Instagram

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em Mato Grosso do Sul, um perfil de fofoca no Instagram caiu na mira de investigação policial, já que a página batizada de "Nova Mil Grau" e sua série de conteúdos com referências a vida íntima e sexual de homens, mulheres, adultos e adolescente do interior do Estado, foi alvo de busca e apreensão na terça-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, a devassa se deu em resposta às dezenas de registros de crimes contra a honra de pessoas vitimadas em pelo menos três municípios sul-mato-grossenses, com alcance em:

Nova Andradina

Batayporã e

Taquarussu.

Investigação

Iniciada apuração dos fatos, há poucos meses por meio da Delegacia de Nova Andradina, foi possível observar que os investigados não usavam seus dados no perfil em busca de anonimato, o que dificultou a nomeação de quem seriam os envolvidos.

Investigação cibernética possibilitou o monitoramento da referida conta, trabalho da Seção de Investigações Gerais (SIG) da unidade local que conseguiu chegar até à proprietária da página.

Curiosamente, a mulher - de 27 anos - havia sido interrogada em Nova Andradina e negou os fatos, ainda no mês de julho, se mudando posteriormente para Campo Grande, de onde fazia as publicações após a criação da página, em maio deste ano, segundo registro da plataforma.

Reprodução/Redes sociais-

Com representação de busca e apreensão aceito pelo Poder Judiciário, a devassa foi feita nos imóveis da investigada e de outros suspeitos no município de Campo Grande, onde a investigada havia voltado a residir após a criação da página.

Foragido da justiça, o esposo da "influencer" de 27 anos foi preso durante cumprimento das buscas e apreensões, em que foram recolhidos notebook e aparelhos telefônicos dos investigados.

Durante a prisão de seu convivente, e com aparelhos apreendidos, questionada novamente durante as diligências, a mulher confessou os crimes.

Como bem reforça a Polícia Civil em nota, a investigação segue em curso, com intuito agora de investigar o possível envolvimento do convivente da "influencer" nos crimes cometidos pelo Instagram.

Além disso, característico de perfil de influencer, entre "bastidores da fofoca local", há as já típicas divulgações de casas de apostas, com propagando feita ainda hoje (11) sobre a "Cancerjackpot.com".

'Perfil de fofoca'

Reprodução/Rede Social

Sendo que a plataforma indica que houve alteração no nome do perfil, a página hoje batizada de "244novamilgrau_" soma aproximadamente 8,6 mil seguidores conquistados em cerca de quatro meses, contando atualmente com apenas sete publicações.

Com o desdobrar das operações e a repercussão que o caso vem ganhando, como bem acompanha a mídia local, relatos sobre o teor dos conteúdos tem "pipocado" nas redes, com pessoas reclamando até mesmo cunho possivelmente racista, expõe o portal Nova Fogo.

"Postava o que o povo mandava... falando até da cor do meu filho... fiquei dias chorando porque meu filho é apenas uma criança inocente", cita um comentário feito através da mesma rede social.

Das sete atuais publicações presentes na página, uma contém apenas o logo de Nova Andradina; a mesma foto usada como ícone de perfil repostada; três postagens sobre sorteios, além de um vídeo que faz referência às queimadas de agosto e um vídeo que ainda ilustra possivelmente o teor do que era compartilhado.

A publicação feita há dois dias trata-se de um vídeo com a trilha sonora "Seu Perfil" - dos músicos Henrique e Juliano -, com indicativo de localização de que teria sido gravado em Batayporã, distante cerca de 309,2 km da Capital de Mato Grosso do Sul.

No vídeo, gravado do que parece ser o banco de trás de um carro, é possível ver um homem tentando abrir repetidamente a porta de um automóvel onde tem uma mulher passageira.

Ao tirar a mulher do veículo o homem lança violentamente a mão na região da face e pescoço da vítima, prensando a mulher contra o carro, sendo que o vídeo segue com alguns revides da mulher e repetidos confrontos do homem para cima da passageira, enquanto o trecho da trilha cita "desculpa não ser esse cara".

Assine o Correio do Estado