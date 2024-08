Polícia Federal fecha depósito e apreende 110 kg de cocaína pura

Cotidiano

Cidades como Iguatemi, Rio Brilhante, Bonito e Água Clara registraram sensações térmicas abaixo de 0ºC nesta madrugada de domingo (11).

Diversas cidades de Mato Grosso do Sul registraram, na madrugada deste domingo (11), as temperaturas mais baixas do ano. Na região sul do estado, foram observadas geadas e sensação térmica de -4ºC, no município de Iguatemi.

Segundo dados do meteorologista Natálio Abrahão, cidades como Rio Brilhante (0,0ºC), Maracaju (0,7ºC) e Laguna Carapã (1,9ºC) registraram as temperaturas mais baixas do ano, com sensação térmica de -2ºC.

Em Campo Grande, a madrugada também foi gelada para os moradores. Os termômetros marcaram 4,5ºC, com sensação térmica de 2,6ºC.

No Pantanal, que recentemente enfrentou dias turbulentos com forte calor e queimadas florestais, os sul-mato-grossenses também registraram a temperatura mais baixa do ano, com 4,6ºC na região de Nhumirim.

Outros municípios que registraram temperaturas próximas de 0ºC foram Rio Brilhante (0,1ºC), Maracaju (0,7ºC) e Laguna Carapã (1,9ºC).

Ainda de acordo com os dados meteorológicos, as temperaturas em Mato Grosso do Sul permanecem baixas neste domingo. No entanto, nas regiões do Pantanal, norte e Bolsão, elas devem subir gradativamente no período da tarde.

Confira a lista

Iguatemi 1,7°C - sensação térmica -4ºC

Rio Brilhante 0,0 °C (sensação térmica -2º)

Maracaju 0,7°C

Laguna Carapã 1,9°C (Sensação térmica 0ºC)

Nova Alvorada 2,2°C (Sensação térmica 0ºC)

Santa Rita do Pardo 2,7°C (Sensação térmica 0ºC)

Bonito 2,8°C (Sensação térmica -0,1ºC)

Fátima do Sul 2,8°C (Sensação térmica 1ºC)

Jardim 2,9°C

Água Clara 3°C (Sensação térmica -0,1ºC)

Porto Murtinho 3,9°C

Angélica 3,9°C

Juti 4°C (Sensação térmica 0ºC)

Itaporã 4,1°C (Sensação térmica 2ºC)

Ponta Porã 4,4°C (Sensação térmica 0ºC)

Como ficam as temperaturas neste domingo?

Neste domingo, as temperaturas em Mato Grosso do Sul permanecem geladas nas regiões centro-sul do estado. Na região norte e no Pantanal, as temperaturas devem subir gradativamente. Apesar da baixa probabilidade de chuva, os ventos variam de 30 a 50 km/h.

De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas devem começar baixas ao amanhecer, mas devem subir no período da tarde nas regiões sudoeste, Pantanal, norte e Bolsão.

Em Campo Grande, os termômetros registraram 9ºC ao amanhecer, mas devem alcançar até 23ºC. Na região sul do estado, Ponta Porã registrou mínima de 5ºC e máxima de 19ºC. Dourados também terá um domingo bem frio, com mínima de 4ºC e máxima de 21ºC.

Na região do Bolsão, Paranaíba amanheceu com 9°C e deve atingir 26°C à tarde. Em Três Lagoas, a mínima foi de 8°C e a máxima deve chegar a 24°C. Em Coxim, no norte, as temperaturas começaram em 11°C e devem subir até 28°C.

No Pantanal sul-mato-grossense, em Corumbá, a temperatura nesta manhã foi de 12ºC e deve subir para 25ºC no período da tarde.

