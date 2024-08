MS tem a 4ª grande apreensão de cocaína da semana, totalizando 1,36 tonelada

Deu muito errado

Agentes da PRF desconfiaram de uma bandagem improvisada com durex e papel quase ao estilo plástico bolha, onde estava escondida a pasta base de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem, desconfiou do braço engessado de um jovem, devido a qualidade duvidosa, e acabou se deparando com mais uma tentativa de transporte de cocaína, em Mato Grosso do Sul.

Os agentes que rotineiramente se deparam com situações inusitadas, desta vez, enquanto abordaram um veículo na BR-262, em Terenos, desconfiaram da atadura que devia simular um braço engessado, de um jovem de 21 anos.

Conforme divulgado pela PRF, a apreensão ocorreu na sexta-feira (26), o jovem estava no banco traseiro do veículo com o braço imobilizando por gesso "meia boca" que acabou chamando atenção dos agentes.

Em conversa o rapaz acabou confessando que estava transportando pasta base de cocaína adquirida em Miranda cujo destino seria Campo Grande. Com relação aos outros dois homens que ocupavam o veículo, ele disse que pegou carona e não havia envolvimento.

Um dos agentes abriu o gesso de "mentirinha" que estava preso com durex na mão, enrolado com um plástico branco similar ao de bolha, e outro na cor branca. Após efetuar a pesagem detectaram que tratava-se de 2 kg do entorpecente.

O jovem terminou preso e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande.

