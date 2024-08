Duas pessoas são presas em operação contra tráfico de armas na fronteira

OPORTUNIDADE

A partir de agora, serão 39 vagas que serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as etapas do concurso

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta sexta-feira (30), a ampliação do Concurso Público de Provas e Títulos – SAD/SES/2022, destinado ao preenchimento de cargos na Carreira de Gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O novo decreto amplia o número total de vagas para 39, conforme detalhado no anexo do documento. As novas vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as etapas do concurso, seguindo a ordem de classificação e o prazo de validade do certame.

Dentre as vagas disponíveis, 27 são para ampla concorrência, 9 são destinadas a cotistas negros, 2 a cotistas indígenas e 1 a cotistas PCD (Pessoa com Deficiência).

As oportunidades são divididas em quatro áreas: auditores de serviços de saúde, incluindo cargos para administrador, contador e farmacêutico; especialistas de serviços de saúde, com vagas para analista de desenvolvimento profissional, arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, gestor de serviços de saúde e nutricionista; e assistentes e auxiliares de serviços de saúde, com funções para assistente de serviços de saúde e agente condutor de veículos.

Para mais detalhes sobre o concurso e a nova distribuição de vagas, os interessados devem consultar o Diário Oficial do Estado.

Assine o Correio do Estado