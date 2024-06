Assassinato foi motivado por dívida de R$ 500; suspeito é identificado

Alessandro da Anunciação, de 40 anos, é o principal suspeito de ter executado Antônio José Domingos Ramalho, de 42 anos, com quatro tiros na manhã de ontem (3), no bairro das Moreninhas, em Campo Grande. De acordo com informações da Delegacia Especializada de Repressão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi morta por causa de uma dívida de R$500.

Delegado José Roberto de Oliveira, relatando detalhes sobre o crime.

Conforme informações do delegado José Roberto de Oliveira, em janeiro deste ano, a vítima estava dirigindo um Honda Civic na rua Aracuí, no bairro das Moreninhas, quando colidiu com o carro de Alessandro, um Fiat Uno. Como resultado desse acidente, o veículo de Alessandro sofreu danos na lataria.

Após o acidente, houve um bate-boca entre Alessandro e Antônio, quando a vítima se prontificou a pagar o prejuízo que ficaria próximo de R$500.

As cobranças foram acontecendo durante meses. Em março deste ano, a vítima se separou da esposa e parou de responder ao autor, que se sentiu lesado. Ele começou a cobrar os prejuízos constantemente, enviando mensagens ameaçadoras. Uma delas mencionava que, caso o prejuízo não fosse compensado, a situação não seria resolvida apenas com palavras.

Revoltado com a falta de contato, na manhã de ontem (3), o autor foi até a casa da ex-companheira da vítima com uma barra de ferro. Durante a discussão, Antônio pegou um objeto e Alessandro, portando uma arma, atirou contra a vítima.

De acordo com a polícia, Antônio tinha ferimentos no braço, peito, no queixo e nas nádegas. Uma barra de ferro foi encontrada sob o corpo da vítima que aparentava uma lesão na cabeça.

A Polícia Civil iniciou as investigações e, ainda na tarde de ontem, conseguiu identificar o suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas

Alessandro da Anunciação é agora procurado pela polícia, devendo responder por homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com as autoridades, ele possui uma específica por homicídio qualificado em 2010, em Campo Grande.

Caso tinha alguma informação, pode entrar em contato de forma anônima no pelo telefone (67) 99217-1527.

