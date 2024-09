Polícia investiga quadrilha de mulheres que usa 'Boa Noite Cinderela' em roubos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

"Nos últimos anos, devido à proximidade com a fronteira do Paraguai, quadrilhas especializadas em roubo de veículos têm se estabelecido em Mato Grosso do Sul, cometendo crimes ousados. Um exemplo recente ocorreu neste final de semana em Campo Grande, quando uma Toyota Hilux foi roubada após a vítima ser vítima do golpe 'Boa Noite, Cinderela', aplicado por duas mulheres na região da Chácara das Mansões."

O assaltante Carlos Geovane Pereira Buchere, de 39 anos, conhecido como 'Paulista', foi morto após confronto com policiais do Batalhão de Choque no km 80 da MS-164, próximo ao Distrito de Nova Itamaraty, em Ponta Porã, a 312 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações apuradas pela reportagem, 'Paulista', que possui uma extensa ficha criminal por roubos de camionetes em Minas Gerais e São Paulo, residia há alguns meses em Campo Grande."

Conforme informações do comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, as investigações começaram após o comando ser acionado sobre um furto. No entanto, durante a apuração, descobriu-se que o crime se tratava do roubo de uma camionete Hilux.

A vítima, um homem cuja identidade não foi revelada, relatou à polícia que conheceu duas mulheres, foi dopado e levado até a região da Chácara das Mansões. Lá, ele foi agredido e teve seus pertences roubados.

De acordo com informações do Batalhão de Choque, as mulheres ligaram para 'Paulista', que foi até a Chácara das Mansões. Com a camionete roubada, ele saiu de Campo Grande em direção a Pedro Juan Caballero, onde planejava deixar o veículo. É possível que as placas do carro fossem trocadas para despistar as forças de segurança do país vizinho.

Segundo relatos do tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, do Batalhão de Choque da PM, a polícia suspeita que o criminoso teria contatos na fronteira e pretendia passar o veículo para terceiros.

Quanto ao paradeiro das mulheres, a Polícia Civil continua a investigação para localizá-las. Até o momento, elas permanecem foragidas. A polícia também suspeita que as mulheres responsáveis pelo crime de 'Boa Noite Cinderela' em Campo Grande sejam de fora do estado.

Investigação e confronto

Os militares do Batalhão de Choque foram informados sobre o roubo de uma camionete ocorrido em Campo Grande e que o assaltante responsável pelo crime estaria a caminho de Pedro Juan Caballero, onde pretendia deixar o veículo.

Segundo as investigações, uma mulher teria dopado o proprietário do veículo e levado a Toyota Hilux. A suspeita entregou o veículo para Carlos Geovane levar a caminhonete até a fronteira com o Paraguai.

Diante das informações, equipes do Batalhão de Choque decidiram se deslocar até Ponta Porã, na tentativa de antecipar a passagem do suspeito pela fronteira.

Em determinado momento, a equipe do Choque avistou a caminhonete em direção contrária e deu ordem de parada ao condutor, iniciando perseguição pela MS-164.

Em determinado momento da fuga, o motorista jogou a camionete nas margens da pista, descendo do veículo e apontando a arma para equipe policial. Em defesa a segurança, os policiais não tiveram outra alternativa e atirou no assaltante.

“Após perseguição, o condutor saiu armado de dentro do veículo e apontou a arma para a equipe. Em proteção tivemos que revidar os tiros”, relatou o Tenente-Coronel Rocha em coletiva de imprensa.

Paulista foi alvejado e socorrido até o hospital de Ponta Porã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da cidade de Ponta Porã. A Toyota Hilux foi recuperada e a arma do autor apreendida.



