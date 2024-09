Assaltante é morto ao tentar levar caminhonete roubada ao Paraguai

PANTANAL EM CHAMAS

Na região há também uma pousada, que precisou ser fechada devido a quantidade de fumaça; Incêndio se agravaram no Pantanal

O agravamento dos incêndios florestais no Pantanal gerou uma nova preocupação nesta segunda-feira (9). Uma frente de fogo foi identificada em uma região chamada Castelo, que fica há cerca de 3h de barco rio Paraguai acima a partir de Corumbá. Nesse local, há comunidades e uma escola chamada Jatobazinho e as chamas passaram a ameaçar as redondezas.

A região onde está com incêndios fica a cerca de 4 km da Escola Jatobazinho, de acordo com dados do sistema Fire Information for Resource Management System (Firms/Nasa).

Nesse local, há uma pousada que precisou ser fechada nesta segunda-feira devido à grande quantidade de fumaça que estava sendo transportada para a região, devido aos ventos.

A baía do Castelo ainda está em uma área que tem proximidade com o Parque Nacional San Matías, na Bolívia. No território boliviano, há incêndios florestais com gravidade há mais de uma semana e esse fogo está próximo de entrar no Brasil.

São duas linhas de fogo graves na Bolívia que possuem uma extensão de cerca de 80 km, juntas. Uma linha de fogo está perto do Território Indígena Guató, enquanto outra está localizada perto da baía do Castelo.

Na Bolívia, conforme o sistema Fire Information for Resource Management System (Firms/Nasa), a área afetada pelo fogo deve ultrapassar 1 milhão de hectares no período de mais de uma semana.

Por conta da gravidade do cenário, neste final de semana houve a liberação por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que brigadistas do Prevfogo/Ibama pudessem atuar em território boliviano. Além dos brigadistas, foi designada uma equipe da Brigada Alto Pantanal, mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP), para atuar em conjunto na região do Território Indígena Guató. Há bombeiros do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Não houve confirmação se aeronaves estão sendo usadas na região.

O Lasa/UFRJ identificou que até este dia 8 de setembro, quase 19% do Pantanal em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já tinham sido consumidos pelo fogo. Isso representa 2,85 milhões de hectares.