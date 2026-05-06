Adolescente de 17 anos morre em acidente de moto na Gunter Hans

Gunter Hans foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min - Dvulgação

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Victor Cosme Viana, de 17 anos, morreu em acidente de moto, na noite desta terça-feira (5), na avenida Gunter Hans, bairro Guanandi, em Campo Grande. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria, localizada entre as ruas Itaguassu e Kalil Naban.

Ele é menor de idade, portanto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme apurado pela reportagem, o jovem trafegava na avenida, no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um carro e caiu no asfalto. Logo em seguida, foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo que vinha atrás. A roda do veículo passou por cima da cabeça do rapaz.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, tentaram socorrer o rapaz e fizeram manobras de reanimação, mas, sem sucesso. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Polícia Científica e pax estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

A via, sentido bairro-centro, foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira: