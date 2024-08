Caseiro é encontrado lesionado e morto em sítio; suspeita é de ataque de gado

Idoso, de 72 anos, morreu, na noite de segunda-feira (12), em um sítio localizado na região central de Cassilândia, município situado a 430 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários chegaram na fazenda no fim do dia e se depararam com o idoso caído no chão, morto, com diversas lesões na cabeça, pescoço, perna e nádegas.

A suspeita é de que ele teria sido atacado por um gado, já que lá existe um boi que estranha e ataca pessoas.

Polícia Científica compareceu no local dos fatos para efetuar os procedimentos de praxe. O caso foi registrado como “Morte a Esclarecer’ na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.