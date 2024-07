Com 81 passagens pela polícia, homem que 'depenava' carros é morto pelo Choque

Carro 'depenado' no São Jorge da Lagoa - DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Homem, de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na madrugada desta terça-feira (16), no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

O criminoso tem 81 passagens pela polícia por roubo, furto, receptação, tráfico de drogas, entre outros crimes. Ele é conhecido por roubar veículos e desmontá-los desde 2010. Em algumas desmontagens, certas peças não interessavam a ele, então ligava para a polícia para indicar onde estava a carcaça que não utilizaria mais.

Coronel Rocha, comandante do BPMChoque, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (16). Foto: Marcelo Victor

Conforme apurado pela reportagem, um homem foi rendido por dois bandidos e teve o carro Chevrolet Onix roubado em uma conveniência, localizada na rua República Argentina, número 22, bairro São Jorge da Lagoa, às 4 horas da manhã desta terça-feira (16).

Policiais realizavam patrulhamento na região e avistaram um veículo, com as mesmas características, tentando entrar bruscamente em uma residência, que fica no mesmo bairro.

Os militares se aproximaram do local e confirmaram que se tratava do veículo roubado. Deram voz de abordagem ao autor, mas ele saiu do veículo e apontou a arma para a equipe.

Com isso, os policiais revidaram e acertaram o criminoso, mas ele ainda continuou apontando a arma para os militares, que foram obrigados a efetuar outro disparo.

O indivíduo foi baleado, desarmado, socorrido pelos policiais e encaminhado para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), mas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"A ocorrência chama atenção porque se trata de um autor bastante conhecido já no meio policial e conhecido na mídia, já em 2010 ele é pego em uma ocorrência de furto. Ele relata que furtava e roubava os veículos e entrava em contato com a própria polícia para indicar onde estaria deixando a carcaça ali, os restos aí que não eram de interesse dele. Então ele depenava ali o veículo e o resto ele ligava para a polícia para dar direção", explicou o comandante Rocha.

Na residência onde houve o confronto, foi encontrado um veículo desmontado que, após verificação, constatou-se ser um Chevrolet Kadett, produto de furto anterior. Perícia foi realizada no local juntamente com a delegada de plantão.

Os veículos foram entregues à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV-MS).

O caso foi registrado como Roubo, Homicídio na forma Tentada e Morte por Intervenção de Agente de Estado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol).

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 46 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 16 de julho de 2024, em Mato Grosso do Sul.

Das 46 mortes,

23 ocorreram em Campo Grande

22 ocorreram no interior do Estado

9 ocorreram em janeiro

6 ocorreram em fevereiro

13 ocorreram em março

4 ocorreram em abril

4 ocorreram em maio

5 em junho

1 em julho

37 são homens

7 não tiveram o sexo divulgado

24 são jovens

12 são adultos

1 é idoso

3 são adolescentes

6 não tiveram a faixa etária divulgada

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.