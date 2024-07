DOF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 70 mil em MS

Golpe

Segundo a Polícia Civil, homens eram alvos do grupo criminoso, um deles teve prejuízo de mais de R$ 25 mil; a abordagem ocorria na saída de baladas e na Expogrande

A Polícia Civil prendeu dois homens que atuavam em uma quadrilha que aplicava o golpe “boa noite cinderela” em Campo Grande. Duas mulheres seguem foragidas, o grupo criminoso atuava em saída de baladas e fizeram vítimas até durante a Expogrande.



Com apoio de Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), os agentes conseguiram prender, nesta quarta-feira (10), dois homens identificados como R.O.R., de 28 e L.D.S.Q, ambos de 28 anos.



A polícia procura por duas mulheres que estão foragidas (E.A. de 50 anos e E.C.A. de 26 anos).



Homens ludibriados



O grupo abordava especificamente homens, a mulher de 50 anos, abordava às vítimas em saída de bares, inclusive durante a Expogrande, posteriormente a criminosa de 26 anos, encostava demonstrando interesse.

Ao caírem na lábia das duas, os homens acabavam consumindo bebidas alcoólicas sem desconfiar de nada ingeriam bebidas “batizadas” pelo conhecido boa noite cinderela.



Na sequência sem capacidade de reação cediam senhas e com isso às criminosas realizavam transferências bancárias e efetuavam compras. De acordo com a polícia, alguns homens foram levados até suas residências e tiveram objetos levados como:

ares-condicionados;

roupas;

televisões;

joias.

Até o momento três homens procuraram a polícia para o registro de ocorrência. Um deles teve prejuízo aproximado de R$ 25 mil.



Esquema



Segundo o levantamento feito pela DERF, os dois homens que estão presos, cuidavam da parte de apoio logístico e lavagem do dinheiro transferido da conta das vítimas.



A função das mulheres era atrair e demonstrar falso interesse nas vítimas.



Outras passagens

Divulgação Policia Civil



Um dos criminosos (R.O.R) teve prisão em flagrante pelo crime de receptação - ele comprou uma moto que havia sido furtada em abril deste ano, em frente a Upa Tiradentes.



A DERF enquadrou o criminoso que tentou efetuar o pagamento do reparo da moto com o cartão de uma de suas vítimas, em uma oficina mecânica, localizada no bairro Jardim Campo Alto. Na sequência R.O.R., acabou sendo colocado em liberdade provisória.



Prisão preventiva



Assim que a DERF identificou a associação criminosa entrou com um pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário, que foi recebido pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Capital.



Tanto R.O.R. quanto L.D.S.Q chegaram a responder por crime de roubo majorado, receptação, e outros.

Foragidas



Às duas mulheres, tratam-se de mãe e filha, não foram localizadas e como não se apresentaram à polícia foram consideradas foragidas. Os homens que procuraram a delegacia reconheceram (E.A. e E.C.A.) pela prática do crime.



Tecnologia



Mãe e filha foram flagradas por câmeras de segurança em uma loja de roupas, fazendo compras e pagando via pix, com o celular da vítima do golpe.



A polícia identificou a transferência realizada por E.A. da conta de uma das vítimas para o comparsa. Posteriormente várias transferências foram feitas na conta dela na tentativa de dificultar o trabalho dos agentes de segurança.



O grupo responderá por associação criminosa e roubo majorado pelo concurso de pessoas, além de lavagem de dinheiro.



Um telefone foi colocado a disposição caso outras pessoas tenham sido vítimas das mulheres suspeitas da participação no golpe.



WhatsApp: (67) 99986-0295.

Assine o Correio do Estado