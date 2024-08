Homem reage a abordagem dentro de carro e é morto pelo Choque

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Marlon Robert Gonzales Sena, apelidado de “Malote”, de 22 anos, morreu em confronto com militares do Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque), na madrugada desta sexta-feira (9), no cruzamento das ruas Gaúna e Jussara, bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a equipe policial realizava policiamento preventivo e ostensivo na região, quando avistaram um veículo Volkswagen Voyage, de cor prata, estacionado na via.

Militares abordaram o veículo e ordenaram que os ocupantes saíssem com as mãos para cima. Mas, neste momento, o motorista, ainda dentro do carro, sacou a arma da cintura e apontou em direção aos policiais pela janela.

Os militares revidaram, balearam e acertaram Marlon. Mesmo ferido, ele conseguiu sair do carro junto com o outro indivíduo que ocupava o banco do passageiro.

Marlon foi encaminhado para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), mas não resistiu e faleceu no local.

O segundo elemento foi levado para prestar depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol).

Em interrogatório, ele disse que seu colega havia passado em sua casa com três mulheres desconhecidas, mas, o veículo em que estavam quebrou e moças foram embora.

Relatou que só soube da presença da arma no momento em que o colega a retirou da cintura. O veículo foi guinchado e entregue à Depac-Cepol. Marlon tinha mandado de prisão em aberto por roubo.

O caso foi registrado como Resistência, Desobediência, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Homicídio Decorrente de Oposição a Intervenção Policial na Depac-Cepol.

NÚMEROS

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 48 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 16 de julho de 2024, em Mato Grosso do Sul.

Das 48 mortes,

25 ocorreram em Campo Grande

23 ocorreram no interior do Estado

9 ocorreram em janeiro

6 ocorreram em fevereiro

13 ocorreram em março

4 ocorreram em abril

4 ocorreram em maio

5 em junho

2 em julho

1 em agosto

41 são homens

7 não tiveram o sexo divulgado

25 são jovens

13 são adultos

1 é idoso

3 são adolescentes

6 não tiveram a faixa etária divulgada

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.