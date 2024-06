Ladrão de fios de cobre, com sete passagens, é solto horas depois de ser preso

O combate aos furtos de cabos de internet e telefonia ainda demandará muito esforço das autoridades, conforme a legislação vigente. Nesta quarta-feira (5), o morador de rua Marcelo Vitoriano, de 28 anos, foi solto menos de 24 horas depois de ser flagrado por moradores do bairro São Francisco, na Rua Caxambu, em Campo Grande, furtando fios. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo na sequência.

Marcelo foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Campo Grande logo após ser flagrado por moradores e pela PM com aproximadamente dois cabos de fios de cobre, que, somados, não tinham mais que 20 metros de comprimento.

Para furtar os fios em plena luz do dia, Marcelo usou uma faca de churrasco para cortá-los de uma extremidade a outra do poste na Rua Caxambu.

Na delegacia, os policiais militares checaram os antecedentes de Marcelo no Poder Judiciário: duas passagens por furto, uma delas qualificada, uma por assalto, uma por receptação, e outra por atentado ao pudor quando era menor de 18 anos. Em Terenos, cidade distante 22 quilômetros de Campo Grande, Marcelo acumulava outros três antecedentes, todos por furto.

Na Depac, o delegado Felipe Potter arbitrou uma fiança de R$ 1,5 mil, mas a fiança nem sequer chegou a ser paga. Na audiência de custódia, a promotora de Justiça plantonista Andréia Cristina Peres da Silva deu parecer pela liberdade provisória do morador de rua flagrado furtando fios telefônicos, possivelmente compostos de cobre.

"Apesar de possuir registros criminais, verifica-se que o delito cometido no presente caso não envolve a prática de violência ou grave ameaça e, portanto, não gerou grande repercussão social, aliado ao fato do possível baixo valor do objeto furtado (2 rolos de fio de cobre - 6,5 metros e 13 metros), de modo que a prisão preventiva se mostra medida desproporcional", alegou a promotora.

Marcelo acabou solto na audiência de custódia. O relatório psicosocial, antes de devolvê-lo às ruas, apontava que ele está em situação de rua, mas que a mãe o auxilia quando necessário. Também diz que ele faz bicos com reciclagem e alega ser usuário de drogas.

Ele pediu que, ao ser libertado, fosse encaminhado para acolhimento no Centro Pop e para atendimento no Centro de Atendimento Psicosocial (Caps), para tratar seu vício em drogas.

Na semana passada, o Correio do Estado publicou, em primeira mão, a cobrança do Ministério Público de Mato Grosso do Sul por reformas para dar dignidade aos moradores do Centro Pop. Em plena onda de fio, os banheiros estavam imundos, e o banho - sem chuveito, por meio de mangueira - era gelado.

Reunião

A soltura de Marcelo para as ruas ocorreu cinco dias depois de os representantes das empresas de telefonia participarem de uma audiência com o governador Eduardo Riedel (PSDB). Na ocasião, os representantes das empresas Vivo, Oi, Claro, Digital Net, Telemont e Gigamais cobraram medidas do governo, no que cabe à segurança pública, para combater os furtos de fios e cabos telefônicos.

Conforme reportagem do site Campo Grande News, o prejuízo causado às empresas de telefonia chega a R$ 42 milhões. Na ocasião, o governador se comprometeu a desenvolver medidas de combate ao furto de fios.

