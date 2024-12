Motorista colide em veículos, é arremessado para fora e morre esmagado pelo próprio carro

Marcas do acidente ainda permanecem no local: sangue, papéis e estilhaços da lataria do carro - Foto: Mariana Piell

Abel Melgarejo, de 51 anos, morreu esmagado pelo próprio carro, após perder o controle do veículo e colidir em outros dois carros estacionados, na madrugada deste sábado (28), na rua 13 de maio, número 1.404, em frente ao Residencial Damasco, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Abel trafegava pela 13 de maio em um Hyundai IX35 cinza, quando perdeu o controle da direção e bateu em um FordKa vemelho e Chevrolet Prisma grafite.

De acordo com o boletim de ocorrência, com o impacto das batidas, a vítima foi arremessada para fora e caiu no asfalto.

Neste momento, seu carro tombou em cima de seu corpo, esmagando-o. Ele morreu na hora, esmagado pelo próprio carro.

A vítima perdeu muito sangue. A reportagem compareceu no endereço do acidente na manhã deste sábado (28) e constatou que as marcas do acidente ainda permanecem no local: sangue, papéis e estilhaços da lataria do carro.

Lateral do FordKa vermelho e traseira do Chevrolet Prima grafite sofreram avarias e ficaram destruídas.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar e funerária estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe.

A reportagem apurou que a família da vítima foi até o local do acidente buscar os pertences de Abel na manhã deste sábado (28), após saberem da tragédia.

Neste ano, 337 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul. Veja as fotos do acidente:

Foto: Mariana Piell

Foto: Mariana Piell

OUTROS ACIDENTES

Motociclista, Luiz Carlos, de 41 anos, morreu após colidir contra meio-fio , cair no asfalto e ser atropelado por outra moto, em 14 de dezembro de 2024, na avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o motociclista trafegava na avenida Gunter Huns, esquina com a rua da Enseada, sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da moto, colidiu contra o meio-fio do canteiro central e caiu no asfalto, no meio da avenida. O capacete se desprendeu da cabeça no momento em que foi arremessado em direção ao solo.

De acordo com populares que presenciaram o acidente, em seguida, outro motociclista vinha no mesmo sentido e atropelou a vítima, passando por cima de sua cabeça.

Ele fugiu no local e não prestou socorro. Populares acionaram a polícia e o socorro, mas, Luiz morreu na hora. Ele sofreu diversas lesões na região da cabeça.

Havia chovido minutos antes do fato e o asfalto estava molhado no momento do acidente. A vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

CRIANÇA ATROPELADA NO NATAL - Criança, de 10 anos, morreu atropelada por um motorista bêbado, na noite desta quarta-feira (25) de Natal, em Rio Negro, município localizado a 151 quilômetros de Campo Grande.

O carro estava cheio de caixas de cerveja e latas vazias. O condutor foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava em uma confraternização de Natal com família e amigos, bebeu várias latas de cerveja e foi embora de carro, dirigindo.

No caminho de volta para a casa, dirigia a uma velocidade aproximada de 60 km/h, quando o menino surgiu na pista, após atravessar um carro estacionado. Ele não teria olhado para os lados antes de atravessar a via.

O motorista relatou que não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o garoto. O menino foi socorrido em estado grave e encaminhado para o posto de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.