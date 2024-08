PF desarticula grupo criminoso e apreende mais de R$ 27 milhões

Operação Oscurità

A investigação apontou que o dinheiro repassado pelo governo do Estado era desviado para contas de terceiros que supostamente teriam sido abertas pelo ex-funcionário da entidade

O Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), cumpriu seis mandados de busca e apreensão, em operação que investiga o suposto desvio de mais de R$ 8 milhões de reais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A ação, deflagrada nesta quarta-feira (31), pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, denominada Operação Oscurità, realizou batidas em Campo Grande e Corumbá.

O suspeito dos desvios de dinheiro público que deveriam atender pacientes ostomizados, é o ex-coordenador do Centro Especializado em Reabilitação da APAE, Paulo Henrique Muleta.

No dia 28 de junho, Poder Judiciário recebeu a denúncia, e o ex-coordenador irá responder por corrupção passiva.



Desvio de dinheiro público

A Promotoria de Justiça iniciou investigação com auxílio do GECOC, e descobriram que o dinheiro repassado pelo Estado à Apae era desviado para contas em nomes de terceiros.

Com isso, conforme noticiado pelo Correio do Estado, cerca de 2,6 mil pessoas ostomizadas ficaram sem as bolsas coletoras e urina ou fezes.

A investigação apontou que desde 2021, ex-coordenador do Centro Especializado em Reabilitação da APAE, Paulo Henrique Muleta, utilizando de convênios firmados realizava o desvio de dinheiro para empresas de fachada.

Ainda, conforme apontou o MPE, as contas foram criadas por Paulo Henrique Muleta, em nome de laranjas, cujo valor do desvio de dinheiro público chegou a mais de R$ 8 milhões de reais.

Colaboração

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais com auxílio do setor de compliance prestou total apoio durante o levantamento feito pelos investigadores.



De acordo com a entidade, com o afastamento do ex-coordenador da APAE, Paulo Henrique Muleta, perceberam que ocorreu redução significativa nos valores das compras dos produtos que anteriormente eram efetuadas por ele.

O termo Oscurità, do italiano, significa obscuridade, adotado diante da pretensão do investigado de obter cidadania italiana e mudar-se, pedido formalizado após os desvios milionários que vitimaram o Estado e a APAE de Campo Grande.

