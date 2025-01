PF e Choque resgatam 70 bolivianos em cárcere, com fome e sede

TRAGÉDIA

Mãe, pai, filha e avó morreram em acidente entre carro e caminhão, na noite desta segunda-feira (27), na MS-306, próximo ao Córrego Galheiro, em Cassilândia, município localizado a 420 quilômetros de Campo Grande.

A mãe tinha 39 anos, pai 26 anos, filha 4 anos e avó 66 anos. Todos eram residentes de Cassilândia.

Conforme apurado pela reportagem, o veículo Volkswagen Gol cinza aquaplanou, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente/lateralmente com o caminhão Mercedes Baú. Chovia muito na hora do acidente e a pista estava escorregadia.

A mãe ficou presa às ferragens e a criança foi arremessada para fora do carro. O pai foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

O carro foi totalmente destruído, teve perda total e virou uma “bola de papel”. Já o caminhão teve a parte frontal destruída.

Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

* Com informações do site O Correio News

Outro acidente - Passeio em Bonito terminou de forma trágica na manhã de segunda-feira (27). Motorista de 52 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas acidente na BR-262, entre Terenos e Anastácio. Havia cinco pessoas no carro.

Os ocupantes haviam passado o final de semana em um pesqueiro na região do distrito de Águas do Mirada, povoado às margens do Rio Miranda, no município de Bonito, e estavam retornando a Campo Grande quando ocorreu o acidente.