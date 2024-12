Pistoleiro é preso horas antes de executar 6ª vítima em 4 meses

Extorsão

Golpista enviou solicitação de amizade em rede social para a vítima

Um homem de 35 anos, morador do Centro de Campo Grande, caiu no "golpe do nudes" e teve um prejuízo de R$ 1 mil, na manhã desta segunda-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, tudo começou na última quinta-feira (12), quando o golpista enviou uma solicitação de amizade no Instagram da vítima. Durante a abordagem ele se identificou como "Luan", e disse ter 16 anos de idade.

O criminoso informou que teria interesse de se relacionar com a vítima, e após alguns dias trocando mensagens, pediu para que o homem o enviasse fotos sem roupa, os famosos nudes. A vítima assim o fez.

Tudo parecia bem, até que um comparsa do criminoso também entrasse em contato com a vítima. O segundo criminoso identificou-se como delegado de polícia de Caxias do Sul, cidade do Rio Grande do Sul.

Nas mensagens, o suposto delegado informou à vítima que ele estava cometendo um crime, em razão do suposto "Luan" ser menor de idade. Ele informou ainda que a família do falso adolescente estava na delegacia de Caxias do Sul para fazer uma ocorrência contra ele.

Nesse sentido, o suposto delegado informou ao homem que para conseguir livrá-lo da situação, seria necessário a transferência de R$ 1 mil no pix. O valor supostamente seria repassado aos supostos familiares, para compensar falsos gastos com médicos psiquiatras.

Com medo, a vítima então realizou a transferência. Horas depois, no entanto, veio a surpresa: o suposto delegado entrou em contato novamente solicitando mais dinheiro. Neste momento, o homem percebeu que pudesse ter caído em um golpe.

Para confirmar, ele decidiu entrar em contato com o número da autêntica delegacia de polícia de Caxias do Sul. Na ligação, a atendente confirmou que tratava-se de um crime de extorsão, uma vez que nenhuma família tinha procurado os agentes para denunciar o suposto crime em questão.

O caso foi registrado como extorsão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e segue em investigação pela Polícia Civil.

Confira as principais modalidades de "golpes do Pix" e saiba como se proteger

A popularidade do uso do pix tornou os golpes cada vez mais comuns, já que através do método o pagamento pode ser feito de forma fácil e rápida.

Como destaca o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), os golpistas estão sempre criando novas formas de enganar as pessoas, e por isso é importante tomar cuidado e se atentar às dicas de segurança para não cair nos golpes.

Confira abaixo alguns dos golpes mais comuns, para saber identificá-los e previní-los:

Pix falso

Este golpe é mais comum quando o criminoso vai efetuar o pagamento de algum produto ou serviço adquirido. É apresentado um comprovante de Pix falso, e a vítima, acreditando que o valor foi creditado, libera o produto ou serviço antes de verificar a transação. Para evitar esse tipo de fraude:

Verifique o saldo da conta: não confie apenas no comprovante. Sempre confirme o recebimento do valor diretamente na sua conta;

Espere a confirmação: para valores maiores, aguarde a confirmação do banco antes de liberar o produto ou serviço.

Golpe do Pix errado

Neste tipo de fraude, o golpista envia um Pix para a vítima e, em seguida, entra em contato alegando que foi um erro e pedindo a devolução do valor.

O golpe ocorre porque os golpistas contam com a boa-fé da vítima para devolver o dinheiro, pedindo um valor maior do que foi inicialmente enviado, acelerando e confundindo a pessoa e fazendo com que ela devolva um valor superior. Para se proteger:

Verifique a origem do Pix: antes de devolver qualquer valor, consulte seu extrato bancário e confirme se a transação foi realmente um erro;

Entre em contato com o banco: solicite orientação ao seu banco sobre como proceder em caso de recebimento de um Pix suspeito.

Clonagem de WhatsApp

Neste tipo de golpe, os criminosos clonam o aplicativo de mensagens de uma pessoa e entram em contato com seus amigos e familiares, pedindo dinheiro com urgência.

A abordagem geralmente inclui uma história convincente para justificar a necessidade de uma transferência imediata. Para se proteger:

Desconfie de pedidos urgentes: sempre confirme a veracidade das mensagens diretamente com a pessoa, utilizando outro meio de comunicação;

Evite compartilhar códigos de verificação: nunca forneça o código de verificação do WhatsApp para ninguém;

Ative a verificação em duas etapas: essa medida adiciona uma camada extra de segurança ao seu WhatsApp. Saiba como ativar com o suporte oficial do WhatsApp.

Falsa central de atendimento

Nesse tipo de golpe, criminosos se passam por funcionários de bancos ou instituições financeiras, alegando problemas na conta e pedindo dados pessoais e senhas.

Eles podem ligar ou enviar mensagens que parecem autênticas, criando um senso de urgência para enganar a vítima. Para evitar cair nesse golpe:

Desconfie de contatos não solicitados: bancos não pedem informações sensíveis por telefone ou mensagem;

Verifique sempre: entre em contato diretamente com o banco usando um canal oficial informado em seu site para confirmar qualquer solicitação;

Nunca forneça senhas: mantenha suas senhas seguras e não as compartilhe com ninguém, principalmente por mensagens ou ligações.

Robô do Pix

Os golpistas fazem contato por mensagens ou anúncios nas redes sociais, oferecendo oportunidades de investimento com retornos altos e imediatos. Para participar, a pessoa deve fazer um Pix para uma conta indicada pelos golpistas.

Após receberem o dinheiro, eles cortam o contato e desaparecem com o valor. Para se proteger:

Cuidado com promessas de lucro fácil: desconfie de ofertas que parecem boas demais para serem verdade;

Pesquise a fonte: verifique a legitimidade da oportunidade e do remetente antes de fazer qualquer transferência;

Desconfie de urgências: na maioria dos casos, propostas que exigem decisões rápidas podem ser armadilhas.

(Com informações do SPC)