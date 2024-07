PM fecha dois cassinos clandestinos e apreende cartelas de jogo do bicho

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), onde o caso foi registrado - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fecharam dois cassinos clandestinos e apreenderam bingo eletrônico, máquina Smart e cartelas de jogo do bicho, neste fim de semana, nos bairros Guanandi e Leblon, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu uma denúncia, via 190, de que havia casas de jogos de azar nos endereços mencionados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM se deslocou para ambos locais e verificou que, no bairro Guanandi, havia máquinas caça-níqueis ligadas - sem pessoas jogando naquele momento -, máquina Smart e três tickets impressos de jogos do bicho.

O local funcionava há um ano, com aluguel mensal de R$ 1 mil. Segundo a proprietária do comércio, uma pessoa deixou duas máquinas caça-níqueis e buscava os ganhos uma vez por semana.

Já no bairro Leblon, a polícia apreendeu duas máquinas caça-níqueis e um bingo eletrônico em um bar, que funcionava como casa de jogos de azar há seis meses. Segundo a proprietária, uma pessoa passou em seu estabelecimento oferecendo o serviço e lucro de 20% dos ganhos. Ela aceitou e relatou que a pessoa buscava os ganhos uma vez por semana.

Máquinas caça-níqueis, monitor TCL de 32 polegadas que reproduzia o bingo, máquina Smart e tickets impressos de jogos do bicho foram recolhidos em ambos endereços e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol). O caso foi registrado como “Jogos de Azar”.

A prática de jogos de azar e é proibida no Brasil. De acordo com o artigo 50, a pena para quem pratica jogos de azar é de três meses a um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local. A pena é aumentada em um terço, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de dezoito anos.

OUTROS CASOS

Em 27 de junho de 2024, militares da Força Tática da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fecharam um cassino clandestino , na rua Luiz Dodero, número 330, Jardim São Bento, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois homens estariam discutindo em uma casa de jogos de azar, sendo que um deles estava armado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição se deslocou até o local, mas, não avistou nada e perguntou para os vizinhos se viram alguém armado.

Eles relataram que sim e indicaram o suposto lugar que o rapaz estaria, que fica bem próximo ao local informado na denúncia.

Militares foram até o local, que se tratava de um classino ilegal, e, antes mesmo de entrarem na residência, de fora, já avistaram o reflexo das luzes das máquinas caça-níqueis ligadas em pleno funcionamento.

Ao todo, 14 máquinas caça-níqueis e três máquinas de cartão foram apreendidas e levadas, por meio de guincho, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol).

Em 20 de outubro de 2023, militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) descobriram, 'sem querer', um cassino clandestino no Jardim Aero Rancho , em Campo Grande.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado no ano passado, a PM foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de briga entre três irmãos, sendo que um acabou sendo ferido por faca.

Conforme apurado pela reportagem, os militares chegaram na residência e viram que um dos irmãos estava esfaqueado no joelho.

O outro irmão se irritou com a denúncia e acabou dizendo que o irmão tinha um cassino clandestino em casa.

Ao averiguar a acusação, os policiais realmente encontraram quatro máquinas caça-níqueis e a quantia de R$ 2.868,00 em espécie.

Por fim, os três irmãos foram encaminhados à delegacia pela prática de exploração de jogos de azar e pertubação. Já as máquinas e o dinheiro apreendidos foram apreendidos para as devidas providencias legais.