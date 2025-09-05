Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar comemora 190 anos com ingresso de 914 novos policiais

PM chega a 190 anos de história com aproximadamente 5 mil militares espalhados nos municípios de MS

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/09/2025 - 12h39
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) comemora 190 anos de história nesta sexta-feira (5).

Cerimônia alusiva de aniversário foi celebrada, às 9h desta sexta-feira, no Comando Geral da PMMS, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Várias autoridades civis e militares participaram da cerimônia, incluindo o governador de MS, Eduardo Riedel (PP); secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; comandante geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes e deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Durante a cerimônia, houve hasteamento da bandeira, apresentação e revista da tropa, canto do hino nacional, entrega de condecorações/medalhas de honra ao mérito, discursos, homenagens a autoridades civis e militares, marcha da tropa e desfile de entidades militares (soldados recém formados dos CPAs do interior do estado, BOPE, CHOQUE, PMA e esquadrão de cavalaria) e civis (Proerde, Bom de Bola, projeto Florestinha e Escola Cívico Militar Maria Correa Dias).

História

A Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira. Essa data foi um marco histórico, em respeito a tradição e a herança daqueles primeiros guardiões.

Em 1977, houve a divisão do Estado e a criação de Mato Grosso do Sul. Com isso, neste ano, mas eu oficialmente a PMMS. Em 1982, houve o ingresso da primeira turma de mulheres à corporação.

Em 1985, houve a formação das primeiras oficiais femininas, época em que as mulheres começaram a ganhar espaço no meio militar. Em 1992, houve a criação da Tropa Ostensiva de Repressão Armada (TORA), embrião das tropas especializadas que hoje são BOPE e CHOQUE.

Em 2020, a primeira mulher ocupou a patente militar máxima: coronel Neidy, atualmente subcomandante da PMMS. Ao todo, a corporação teve 22 comandantes ao longo de 190 anos de história. 

O governador de MS, Eduardo Riedel, parabenizou a corporação pelos seus 190 anos de história e ressaltou o ingresso de quase 1.000 militares na corporação em um ano.

"Mato Grosso do Sul vive este momento muito em função da segurança pública que nós temos no nosso Estado. Nós temos muito orgulho de apresentar a nossa segurança pública. O que depender de mim nós vamos continuar avançando para sermos uma das melhores polícias militares do Brasil.

De ano passado para cá, são 914 novos integrantes na Polícia Militar de MS. É um orgulho que a gente tenha um Estado em ordem, um Estado seguro e por isso que vocês são, de maneira permanente, capacitados, qualificados, forjados no exercício da profissão, para que vocês possam contribuir com a sociedade", disse Riedel, em seu discurso.

PMMS chega a 190 anos de história com aproximadamente 5 mil militares espalhados nos municípios de MS.

Polícia

PF apreende mais de 100 kg de cocaína em Bataguassu

A ação faz parte de um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho

20/08/2025 19h40

A Polícia Federal segue com as investigações

A Polícia Federal segue com as investigações Foot: Divulgação

A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (18), cerca de 104 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. A ação faz parte de um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

A droga foi encontrada escondida em um caminhão, que foi abordado por agentes durante a operação. Após vistoria no veículo, os policiais localizaram o entorpecente.

O motorista foi preso em flagrante e responderá por tráfico interestadual de drogas, crime previsto na legislação brasileira com penas que podem chegar a 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a origem e destino da droga.

Em Ponta Porã também teve apreensão de mais de 200 kg de pasta base de cocaina, o Correio do Estado acompanhou a coletiva do caso, confira a matéria aqui. 

POLÍCIA

PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em caminhão carregado com brita

O condutor não tinha habilitação e alegou que a carga não tinha documentação

19/08/2025 08h15

PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em Dourados/MS

PRF apreende mais de 6 toneladas de maconha em Dourados/MS FOTO: Divulgação PRF

Na manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6.160 quilos de maconha em Dourados, distante aproximadamente 225 quilômetros de Campo Grande. A droga estava escondida em uma carga de brita transportada em um caminhão.

A apreensão aconteceu quando os policiais passavam pelo Anel Viário de Dourados, e avistaram m caminhão trafegando em velocidade reduzida, incompatível com a via e colocando em risco a segurança viária. Diante da suspeita de excesso de peso, o veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, o condutor informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação e alegou que a carga não tinha documentação.

Na inspeção, os policiais verificaram que, inicialmente, a carga se tratava de pedras de brita. No entanto, diante da suspeita, a equipe realizou vistoria minuciosa e percebeu forte odor característico de maconha. Veja:

Na sequência, foi feita a retirada da carga e localizados diversos fardos de maconha escondidos sob as pedras. Ao todo, foram apreendidos 6.160 kg da droga.

O motorista relatou ter recebido o caminhão já carregado e que deveria levá-lo até a cidade de Itaporã, em Mato Grosso do Sul.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Federal em Dourados.

