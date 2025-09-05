Polícia Militar comemora 190 anos com ingresso de 914 novos policiais

Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira - Paulo Ribas/Correio do Estado

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) comemora 190 anos de história nesta sexta-feira (5).

Cerimônia alusiva de aniversário foi celebrada, às 9h desta sexta-feira, no Comando Geral da PMMS, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Várias autoridades civis e militares participaram da cerimônia, incluindo o governador de MS, Eduardo Riedel (PP); secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; comandante geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes e deputado federal, Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Durante a cerimônia, houve hasteamento da bandeira, apresentação e revista da tropa, canto do hino nacional, entrega de condecorações/medalhas de honra ao mérito, discursos, homenagens a autoridades civis e militares, marcha da tropa e desfile de entidades militares (soldados recém formados dos CPAs do interior do estado, BOPE, CHOQUE, PMA e esquadrão de cavalaria) e civis (Proerde, Bom de Bola, projeto Florestinha e Escola Cívico Militar Maria Correa Dias).

História

A Polícia Militar de MS surgiu em 1835, com os destemidos homens do mato e trilheiros que protegiam os viajantes e mantinham a ordem em terras de fronteira. Essa data foi um marco histórico, em respeito a tradição e a herança daqueles primeiros guardiões.

Em 1977, houve a divisão do Estado e a criação de Mato Grosso do Sul. Com isso, neste ano, mas eu oficialmente a PMMS. Em 1982, houve o ingresso da primeira turma de mulheres à corporação.

Em 1985, houve a formação das primeiras oficiais femininas, época em que as mulheres começaram a ganhar espaço no meio militar. Em 1992, houve a criação da Tropa Ostensiva de Repressão Armada (TORA), embrião das tropas especializadas que hoje são BOPE e CHOQUE.

Em 2020, a primeira mulher ocupou a patente militar máxima: coronel Neidy, atualmente subcomandante da PMMS. Ao todo, a corporação teve 22 comandantes ao longo de 190 anos de história.

O governador de MS, Eduardo Riedel, parabenizou a corporação pelos seus 190 anos de história e ressaltou o ingresso de quase 1.000 militares na corporação em um ano.

"Mato Grosso do Sul vive este momento muito em função da segurança pública que nós temos no nosso Estado. Nós temos muito orgulho de apresentar a nossa segurança pública. O que depender de mim nós vamos continuar avançando para sermos uma das melhores polícias militares do Brasil. De ano passado para cá, são 914 novos integrantes na Polícia Militar de MS. É um orgulho que a gente tenha um Estado em ordem, um Estado seguro e por isso que vocês são, de maneira permanente, capacitados, qualificados, forjados no exercício da profissão, para que vocês possam contribuir com a sociedade", disse Riedel, em seu discurso.

PMMS chega a 190 anos de história com aproximadamente 5 mil militares espalhados nos municípios de MS.

