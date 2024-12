Professor da UCDB é assassinado a facadas dentro da própria casa

FROTA POLICIAL

Polícia Militar de MS vai ganhar 70 novas viaturas a partir desta segunda-feira (9)

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) ganha, a partir desta segunda-feira (9), 70 novas viaturas para reforçar a ronda, policiamento ostensivo/preventivo e patrulhamento em todas as regiões do Estado.

A frota vai comportar grande parte dos 479 novos militares que ingressaram na corporação em 18 de setembro deste ano. Portanto, com mais policiais, faz-se necessário mais viaturas.

A cerimônia de entrega dos veículos ocorrerá às 17 horas desta segunda-feira (9), no Comando Geral da PMMS, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1.204, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A novidade, desta vez, é que as viaturas mudaram de modelo, marca e tamanho.

Chevrolet Trailblazer, frota da PMMS

A PMMS atua, desde 2021, com a Chevrolet Trailblazer, SUV robusto e versátil, de dimensões 4.887 mm C x 1.902 mm L x 1.834 mm A, com tração nas quatro rodas, cinco portas, capacidade para sete lugares, peso 1.359–1.470 kg e avaliada em, no mínimo, R$ 380 mil.

Antigamente, em 2019, antes da Blazer, a frota da PMMS era composta pela Mitsubishi L200, caminhonete de cabine dupla, com quatro portas, dimensões de 5.115 mm C x 1.800 mm L x 1.780 mm A, peso 2.950 KG, tanque 90 litros, capacidade para cinco lugares, consumo de 9,8km/l na cidade e 14,0 km/l na estrada e avaliada em, no mínimo, R$ 245 mil.

Mas, em 2024, a frota da corporação diminuiu de tamanho e valor.

O governo de Mato Grosso do Sul comprou 70 novas viaturas Renault Duster, veículo que irá compor a nova frota da PMMS.

Renault Duster é um SUV de dimensões 4.376 mm C x 1.832 mm L x 1.693 mm A, potência 120 – 170 HP, com cinco portas, capacidade para cinco lugares e avaliado em, no mínimo, R$ 130 mil.

O modelo também é utilizado pela frota da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande, Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Militar de São Paulo (PMSP), entre outras polícias de outros estados brasileiros.

De acordo com vídeo publicado nas redes sociais, as viaturas ocuparam a avenida Afonso Pena, em fila gigantesca, ocupando vários quarteirões, na manhã desta segunda-feira (9). Veja:

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) confirmou, em 30 de outubro de 2024, a compra de 77 caminhonetes 4x4 , que servirão tanto para treinamento quanto para o transporte de presos.

As viaturas foram compradas pelo Governo Federal fruto de uma emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 22.079.500,00 pelo Orçamento Geral da União (OGU) de 2024.