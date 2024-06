Quadrilha que roubou quatro caminhonetes é presa ao tentar fugir de MS

EX-GOVERNADOR

Indivíduos foram presos ainda na segunda-feira em São Paulo, sendo que serão trazidos para responderem pelo crime em Mato Grosso do Sul

Ex-governador reside no 18º andar do condomínio de luxo e polícia apura se houve facilitação para chegar ao apartamento Marcelo Victor/ Correio do Estado

Conforme a Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, os suspeitos de furtarem objetos e joias do apartamento do ex-governador, Reinaldo Azambuja, foram presos em São Paulo ainda nesta segunda-feira (10).

Informações repassadas pela Delegacia apontam que os indivíduos foram capturados no Estado paulista, distante cerca de mil km das terras sul-mato-grossenses.

Ainda sem mais informações a respeito da captura, segundo o Garras, os suspeitos serão trazidos de volta para Mato Grosso do Sul onde devem responder pelos crimes.

A informação inicial é de que a Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros deve marcar ainda uma coletiva para esclarecer informações.

Além disso, informações preliminares apontam que o crime foi praticado por um total de três suspeitos, sem que fossem reveladas ainda as motivações e se, de fato, houve facilitação para que eles adentrassem a residência do ex-governador do Estado.

Relembre

Como já relatado pelo Correio do Estado, o furto foi descoberto durante a tarde de domingo (09), já que Azambuja não estava na Capital durante o fim de semana, cumprindo agenda ao lado do atual governador pelo interior do Estado.

Já na segunda-feira (10), conforme testemunhas, equipes policiais analisavam o circuito de segurança interno em busca de pistas e confirmações a respeito da atividade criminosa contra o ex-governador.

Morador de um dos bairros mais nobres de Campo Grande, o apartamento de Reinaldo que foi invadido fica localizado no Jardim dos Estados.

Cabe destacar que o presidente estadual do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) reside em um apartamento que fica no 18º andar do condomínio de luxo.

Com o caso investigado desde o primeiro momento pelo Garras, ainda no início da semana Azambuja foi procurado, porém, foi pontual em dizer que ainda não iria se pronunciar.

Durante a ação os criminosos teriam levado joias, que pertenceriam à ex-primeira dama, Fátima Silva Azambuja, além de outros objetos pessoais, sendo que não há informações ainda do que foi apreendido pelos policiais com os suspeitos presos.

**(Colaborou João Gabriel Vilalba)

