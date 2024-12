Policial que ajudava traficantes na fronteira Brasil-Bolívia é extraditado para os EUA

Saúde Pública

Com diabetes do tipo 2, o campo-grandense procurou a medicação em nove unidades de saúde e alegou que a resposta em todos os locais foi a mesma: estão sem a medicação

O consultor de vendas de veículos, Renato Nakamura, de 49 anos, que faz tratamento para diabetes do tipo 2, relatou que procurou a medicação (insulina regular) em mais de uma unidade de saúde, como no Centro Especializado Municipal (CEM), e não encontrou.

Segundo Renato, ele procurou o medicamento na Unidade de Saúde Família Aero Rancho, Caiçara, Vila Moreninha III, 26 de Agosto, São Francisco, Nova Bahia, Coophavila II, CEM e ao Posto de Saúde Estrela do Sul. Em todas essas unidades, de acordo com ele, a medicação está em falta.

“Eu faço tratamento de diabetes tipo 2, pois meu organismo não produz mais insulina. Eu tomo dois tipos de insulina, a regular e a NPH. A regular está em falta desde o mês passado”, explicou Renato.

O consultor de vendas explicou que o Sistema Único de Saúde (SUS) até possui a insulina da caneta. No entanto, essa é liberada apenas para pacientes idosos.

“Acabei ficando sem insulina. Eu rodei a cidade de Campo Grande inteira, todos os postos, e não tem. Também na Farmácia Popular está em falta.”

O que preocupa Renato é que ele foi informado de que não há previsão para a medicação ser reposta nas farmácias do SUS e na rede de saúde pública responsável pela distribuição.

“Não vai ter remédio. Meu corpo não produz insulina, e o nível de açúcar vai ficar altíssimo. Isso pode ocasionar a parada de funcionamento dos rins, perda de visão e uma série de outros fatores”, contou Renato e completou: “Essa medicação é essencial para controlar o açúcar no sangue, especialmente antes das refeições.”



Doses

O consultor explicou que, por mês, faz a retirada de uma caixa da medicação e realiza a aplicação três vezes ao dia. O frasco é de 10 ml, e o paciente regula a dosagem que necessita tomar conforme indicações médicas. Caso consiga ter acesso à medicação, ela dura um mês.

“Já estamos há mais de três meses sem essa medicação nos postos e isso é muito preocupante. Espero que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, porque ela é vital para o nosso dia a dia e para evitar complicações maiores.”

Outro lado

Com relação a falta do medicamento, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que a responsabilidade do repasse ao municípios é do Ministério da Saúde.

A pasta do governo federal relatou a falta global da matéria-prima o que está dificultando a compra do medicamento no país.

Leia a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) esclarece que o fornecimento de insulina para as unidades de saúde é de responsabilidade do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, a escassez global de matéria-prima tem gerado dificuldades na aquisição do medicamento, impactando sua distribuição em todo o país. A SESAU reforça seu compromisso com a saúde da população e informa que está em contato direto com o Ministério da Saúde para acompanhar a situação e buscar alternativas para minimizar os impactos sobre os pacientes".

