Ponte será primeira ligação física entre pantanais de MS e MT

Neste 12 de novembro, conhecido como Dia do Pantanal, foi anunciado uma ponte que vai conectar os pantanais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ligando o município de Corumbá ao Porto Jofre, em Poconé (MT), sendo assim a primeira ligação física entre os biomas de diferentes estados.

A ponte de concreto integrará a Estrada Transpantaneira (MT) à MS-214 (MS) e terá extensão de 300 metros, com investimento estimado de R$ 50 a R$ 60 milhões, segundo o diretor de Projetos e Orçamentos da Agesul, Magno Mendes. Os custos da construção serão divididos igualmente entre os dois estados, mas o projeto será elaborado por Mato Grosso.

Ainda, foi divulgado que a licitação para as empresas interessadas na obra irá abrir após as visitas técnicas no local. A ponte será instalada em um local isolado na divisa entre os estados, com áreas ricas em ecoturismo.

Para melhorar o acesso à futura ponte, a implantação e o revestimento primário de cerca de 60 km da MS-214 estão sendo realizados, do qual 70,63% das obras estão concluídas. Ainda, a estrada que conecta a BR-163 em Mato Grosso do Sul a Porto Jofre (MT) possui 257 km de extensão, dos quais 72 km já estão implantados e outros 125 km serão construídos.

Dia do Pantanal

Hoje, dia 12 de novembro, é reconhecido como Dia do Pantanal e foi instituída pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) em 2008, a fim de homenagear o ambientalista Francisco Anselmo de Barros, apelidado de Francelmo, que morreu em 2005, aos 65 anos, após atear fogo no próprio corpo em protesto, em Campo Grande, contra o desmatamento do bioma.

Na ação, o ambientalista estendeu dois colchonetes em forma de cruz na calçada, ensopou-os com dois galões de gasolina e ateou fogo por volta das 12h do dia 12. Francisco teve 100% do seu corpo queimado e levado às pressas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Campo Grande, onde foi declarado morto horas depois.

O ato foi motivado pelo projeto que previa a instalação de usinas de álcool e açúcar na bacia do rio Paraguai, do qual havia sido enviado à Assembleia Legislativa em agosto de 2005 pelo então governador de MS na época, o Zeca do PT. Após a morte de Francelmo, foram descobertas 15 cartas deixadas por ele, destinadas à familiares, colegas ambientalistas e também à imprensa.

"Foi difícil tomar essa decisão de sã consciência. A minha vida sempre foi um sacerdócio em defesa da natureza. É a nossa casa e o presente maior de Deus. Se ele deu a vida por nós, eu estou dando a minha vida por ele, defendendo o futuro dos nossos filhos. [...] Continuem a luta por mim", disse Francelmo em uma das cartas deixadas por ele.

Francelmo também foi responsável pela criação da Fundação para Conservação da Natureza de MS (Fuconams), atual Fundação Neotrópica do Brasil.

Desmatamento em 2024

Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ), a área queimada no pantanal sul-mato-grossense, desde o dia 1º de janeiro deste ano, é de 1,98 milhão de hectares, cerca de 20,41% do bioma no estado.

Já na parte mato-grossense, do qual é uma parte menor, 1,14 milhão de hectares já sofreram com focos de incêndio neste ano, do qual representa 21,34% do bioma no estado de MT. Ao todo, juntando o bioma em ambos os estados, 3,13 milhões de hectares foram queimados, cerca de 20,74% da extensão do Pantanal.

Devido ao alto indíce de incêndios na área florestal do bioma, o Mato Grosso do Sul recebeu ajuda de dois estados sulistas no final de agosto deste ano. No dia 23, O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) anunciou o envio de militares e equipamentos para ajudar no combate às queimadas no Pantanal, até como forma de agradecimento, após o estado pantaneiro enviar oficiais ao estado gaúcho quando as enchentes estavam no ápice de sua tragédia, em maio.

Na mesma semama, dia 28, foi a vez do Governo de Santa Catarina enviar reforços ao Mato Grosso do Sul, também a fim de ajudar no combate às queimadas no Pantanal. A confirmação após o governador do estado sulista, Jorginho Mello, conversar diretamente com Eduardo Riedel, governador sul-mato-grossense. Cerca de 20 bombeiros militares foram enviados às cidades de Corumbá, Miranda e Aquidauana, juntamente com equipamentos completos em seis viaturas.

