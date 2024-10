População pode doar brinquedos para crianças carentes até 29 de novembro

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

População pode doar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social, de 14 de outubro a 29 de novembro, em pontos de arrecadação localizados nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

É possível doar brinquedos novos ou em ótimo estado de conservação: bonecas, ursos, carrinhos, bola, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo da memória, bolas, tabuleiros, maquiagem, quebra-cabeça, peteca, ioiô, bambolê, chocalhos, livros de desenho, massinha de modelar, pipas, instrumentos musicais infantis, de montar/desmontar, entre outros.

Os objetos serão distribuídos para crianças carentes e em situação de vulnerabilidade social no mês de dezembro, próximo as festividades de Natal.

O objetivo é proporcionar diversão, entretenimento, lazer, distração, passatempo e brincadeiras para crianças cujos pais não têm condições financeiras de comprar brinquedos.

A expectativa é de bater a meta do ano passado e arrecadar mais de 45 mil brinquedos. Os brinquedos serão arrecadados, selecionados (triagem), repassados às instituições e, por último, entregues às crianças.

Instituições que queiram se cadastrar devem se inscrever de 14 de outubro a 14 de novembro. A análise das instituições será feita pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEAD).

A distribuição será feita nas respectivas cidades onde houver arrecadação.

A ação faz parte da campanha ‘Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!’, que foi lançada na manhã desta segunda-feira (14), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, localizado na avenida Waldir dos Santos Pereira, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A campanha conta com o empenho e a contribuição de funcionários públicos e de outras pessoas que se solidarizaram com a ação.

De acordo com a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, os brinquedos doados devem ser seguros e isentos de riscos à criança.

“A gente sempre pede que sejam brinquedos novos ou em bom estado de conservação. Tem que ter cuidado e os brinquedos devem ser minimamente seguros”, explicou.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, destaca a importância das campanhas de solidariedade para promover o senso de coletividade e a união entre os servidores e a população de MS.

“Tanto a campanha do agasalho quando a Caixa Encantada demonstram o comprometimento dos servidores públicos estaduais com a população sul-mato-grossense. Atuando como organizadora da campanha e interlocutora com os demais órgãos e instituições parceiras, a SAD trabalha para disseminar o movimento que nasce entre os servidores, sobre como o olhar humano e a solidariedade são capazes de transformar a realidade, levando mais alegria para as crianças. A ação coletiva e organizada mostra que o olhar atento para às demandas da sociedade é a maior motivação dos servidores estaduais”, disse o secretário.

A realização é do governo de Mato Grosso do Sul em parceria com Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul; Tribunal de Justiça de Mato Grosso Do Sul; Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul; Ministério Público de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região); Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso Do Sul (Anoreg MS); Faculdade Insted; Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems); Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MS); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso Do Sul (Senar MS); Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg); Associação dos Criadores de Ruminantes de Mato Grosso Do Sul (Acrissul); Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS ( OAB | ESA | CAA MS); Sistema Fecomércio MS (Fecomércio e Senac) e Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso Do Sul (Cassems).