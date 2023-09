INTERIOR

Rajada de vento de 73 km/h derrubou teto de ginásio e feriu outros quatro alunos no município

A Defesa Civil de Corumbá divulgou, no final da tarde desta terça-feira (12), que os sistemas que o órgão utiliza para monitorar riscos de tempestade não indicavam os ventos fortes que atingiram a cidade nesta tarde. O temporal durou em torno de 15 minutos, começando por volta das 14h20. A rajada de vento mais forte foi registrada como sendo de 80 km/h e ela derrubou teto da quadra da Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros, que fica no bairro Nova Corumbá. Um menino de 7 anos, da 2ª série, acabou falecendo e outras quatro crianças tiveram ferimentos.

“Essa ventania, nessa hora, não estava prevista em nenhum dos cinco institutos que são acompanhados pela Defesa Civil. Foram dois momentos, em um inicial os ventos mais contidos ficaram na máxima de 40 km/h. Houve uma redução desse vento, e, depois, veio uma rajada muito forte de 73 km/h”, informou o governo municipal, por meio de nota oficial.

Conforme a Prefeitura de Corumbá, um funcionário da escola fez o socorro de parte das vítimas. Um aluno foi encaminhado para a UPA, que fica no bairro Guatós, passou por sutura e foi liberado ainda na tarde desta terça-feira. Outras três crianças precisaram ser levadas para o Pronto-socorro da Santa Casa de Corumbá. Uma delas recebeu alta, enquanto uma ainda vai passar por exames e a quarta vítima segue em observação.

No boletim que foi divulgado às 17h20, as quatro crianças feridas estão com estado de saúde estável e não correm risco de morte.

Por conta da tragédia, as aulas na Rede Municipal de Ensino de Corumbá foram suspensas para esta quarta-feira (13) e a medida vale até a sexta-feira. “Equipes da Seinfra vão avaliar a situação de cada escola, cada UBS e demais próprios públicos para identificar risco para a segurança dos usuários”, informou a nota do governo municipal.

Os Bombeiros chegaram a ser acionados para prestar atendimento às crianças e atenderam o menino que sofreu ferimentos mais graves. Por conta da gravidade, ele foi transferido para uma viatura do Samu, mas não resistiu.

“Aproximadamente às 14h20 fomos acionados pela Polícia Militar sobre a queda do teto do ginásio da Escola Municipal Cássio Leite de Barros com uma possível criança como vítima. Imediatamente, nos deslocamos até o local, onde foi constatado que haviam três crianças atingidas com lesões, conscientes e orientadas. Sendo duas com lesões mais leves e uma mais grave, que foram repassadas às viaturas do Samu”, detalhou os Bombeiros, em nota.

