Prefeitura de Dourados divulga edital para concurso com salários de até R$11 mil

A prefeitura de Dourados divulgou na última segunda-feira (01), o edital do concurso público para o provimento de 191 vagas, além do banco de reserva, para cargos de nível fundamental, médio/técnico e de nível superior.

Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto Ibest - banca avaliadora, a partir das 9h do dia 15 de julho até as 23h59 do dia 9 de setembro. As provas objetivas estão previstas para o dia 20 de outubro, mesmo aprovados, os candidatos deverão passar pela avaliação de títulos.

Todos os candidatos poderão conferir a data, o horário e o local da realização das provas no dia 10 de outubro, no site do Ibest. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estão previstos para serem divulgados no dia 21 de outubro.

De acordo com as informações, o concurso terá a validade de 2 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, tendo a chance de ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período.

As taxas de inscrição variam de R$60 a R$120. Já os salários iniciais variam de acordo com o cargo, entre R$ 1.321,28 (auxiliar de farmácia e auxiliar de odontologia) a R$ 11.162,64 (auditor de serviços de saúde - contador, enfermeiro, médico) para atuar em jornadas de 24h a 40h semanais.

O edital destaca vagas para médico, assistente social, fisioterapeuta, economista, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo indígena, educador físico, entre outras oportunidades para nível superior.

Para o nível médio, serão ofertadas, vagas como técnico de radiologia, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, agente de combate às endemias, entre outros. As oportunidades para nível fundamental são: auxiliar de farmácia, auxiliar de odontologia, motorista de veículo pesado.

Vale lembrar que o candidato deverá residir na área da comunidade em que irá atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.

Confira a distribuição total de vagas abaixo para o nível superior:

Quadro de vagas para o cargo de agente comunitário de saúde:

Quadro de vagas para os cargos de nível médio:

Quadro de vagas para os cargos de nível fundamental:

Confira o edital completo clicando aqui.