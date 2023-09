infraestrutura

Com convênio assinado, acordo entre governo federal e Mato Grosso do Sul pavimentará 33 ruas e avenidas de Campo Grande; prefeitura não entra com recursos financeiros

Repasses federais e contrapartida do governo do Estado trazem para Campo Grande investimento de mais de R$ 146 milhões em infraestrutura, com pavimentações e drenagens.

A implementação de melhorias nas sete regiões urbanas da Capital tem R$ 93 milhões de recursos da União e R$ 53 milhões do governo do Estado. Já a Prefeitura Municipal de Campo Grande terá a função de executar os cronogramas e as obras por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), mas não entrará com recursos financeiros.

Foram assinados, na tarde desta segunda-feira, pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho, seis convênios que contemplam recuperação de ruas, pavimentação, drenagens e modernização de ruas e avenidas da Capital.

Foram anunciadas pavimentação e drenagem no Jardim Centenário; modernização da Avenida Duque de Caxias, entre o aeroporto e o Núcleo Industrial no Bairro Imbirussu; pavimentação e serviços complementares de drenagem, acessibilidade e sinalização no Jardim Noroeste; pavimentação e drenagem nos bairros Nashiville, Portal Caiobá e North Park; recuperação da Malha Viária nas regiões Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro; e implantação de vias estruturantes no fundo de vale do Córrego Imbirussu.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a maior parte dessas obras assinadas em convênio já foi executada, como a Avenida Duque de Caxias, os bairros Nashiville e Caiobá e a pavimentação asfáltica e a drenagem do Jardim Noroeste.

“O governo do Estado e a bancada federal foram fundamentais para que hoje pudéssemos avançar, fazendo entregas significativas para regiões onde havia um clamor da população que solicitava obras na Capital”, declarou.

Para o governador Eduardo Riedel, o investimento do governo do Estado vem para contribuir nas obras de infraestrutura básica de Campo Grande.

“A cidadania plena tem a ver com muitos serviços públicos, mas, acima de tudo, com o feijão com arroz que nem sempre é feito, o asfalto, uma casa, uma escola, que é o básico para exercer a cidadania para as pessoas”, disse o governador.

Entre as principais obras, a Avenida Duque de Caxias, que já passava por intervenção no sentido Indubrasil/aeroporto, agora terá a requalificação do asfalto, com drenagens e sinalização viária de um dos lados da avenida, com 9,2 mil metros de recapeamento, e repasse de R$ 9 milhões do governo do Estado.

Já o Jardim Noroeste terá ações, inicialmente, apenas na Rua Urupês, que atravessa toda a extensão do bairro chegando até a Chácara dos Poderes, com asfaltamento, drenagem, acessibilidade e sinalizações.

Atualmente, o bairro recebe obras de drenagem de água da chuva para posteriormente receber pavimentação.

Há anos os moradores reivindicam a pavimentação asfáltica e reclamam da insegurança e da falta de iluminação, sinalização e lazer no bairro.

NOROESTE

Representando os presidentes de associações de moradores de todas as regiões que serão beneficiadas com as obras dos convênios assinados, Valmira Rogotti, presidente da associação de moradores do Bairro Jardim Noroeste, falou sobre os problemas que englobam a falta de infraestrutura do bairro.

“O Noroeste é um bairro pobre, que até então era esquecido, e nós precisamos urgentemente de um olhar mais humanizado. Essas melhorias anunciadas são uma esperança de dias melhores, porque temos só duas escolas municipais e duas Emeis, somos 32 mil habitantes e precisamos de tudo”, declarou Valmira.

A presidente da associação de moradores frisou ainda que o Bairro Noroeste sofre com a falta de infraestrutura, principalmente quando chove.

“Na época de chuva, algumas ruas ficam intransitáveis, não tem como passar e elas se transformam em verdadeiros rios, mas somos precários em outras situações, não temos rede de esgoto e, com isso, muita gente precisa ter fossa nos quintais, mas, com essa união do governo e da prefeitura, estamos com esperança de melhorias”, afirmou Valmira.

SAIBA

Entre as 33 ruas que serão pavimentadas com obras executadas pela prefeitura, 14 estão destinadas para as regiões Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro, seis ruas para o Jardim Nashiville, Caiobá e North Park e 12 ruas para o Jardim Centenário.