Prefeituras deixam Bolsa Família "correr frouxo" em MS, aponta CGU

Cidades

A colisão na BR-251, em Minas Gerais, tirou a vida da egressa Kelly Fernandes Monteiro e de seu esposo, Lutierri Silva de Lima

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do portal da instituição, lamentou a morte da egressa do curso de Pedagogia, Kelly Fernandes Monteiro, que viajava de moto com o marido quando foram atingidos por uma caminhonete que entrou na contramão, na BR-251, em Salinas, região norte de Minas Gerais.

Segundo informações divulgadas pela UEMS, Kelly formou-se no curso de Pedagogia no ano de 2014 e teve como orientadora a professora doutora Vera Lucia Guerra, que, por meio das redes sociais, manifestou pesar pelo ocorrido.

Leia a nota na íntegra:



“Com profundo pesar, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - Unidade Universitária de Campo Grande comunica o falecimento da egressa do curso de Pedagogia, Kelly Fernandes Monteiro, ocorrido nesta quinta-feira (2) no Estado de Minas Gerais. A UEMS/Campo Grande e toda a comunidade acadêmica expressam sinceras condolências aos familiares e amigas(os) do casal morto nesse trágico acidente.”

O velório da professora, que era natural da Cidade Morena, ocorreu na última sexta-feira (03), na Capela Memorial Park, e o sepultamento foi realizado no final da tarde.

Entenda

Kelly Fernandes Monteiro e o marido, Lutierri Silva de Lima, morreram nesta quarta-feira (1º) após a moto em que seguiam viagem ser atingida por uma caminhonete na BR-251, em Salinas, região norte de Minas Gerais.

Segundo apuração do site Por Dentro de Minas, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia viagem quando, na altura do quilômetro 319, a caminhonete invadiu a pista contrária e os atingiu.

Com a força do impacto, os ocupantes da moto foram arremessados na via. Lutierri morreu no local, enquanto Kelly Fernandes chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A professora, conforme informado pela PRF, estava com hemorragia na região do fêmur e reclamava de dor abdominal. Ela foi socorrida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

Peritos estiveram no local do acidente para verificar a dinâmica do ocorrido. O estado de saúde do motorista da caminhonete não foi divulgado.

Assine o Correio do Estado