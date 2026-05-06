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PRF apreende 591 Kg de cocaína em "Cavalo Doido" na Capital

Apreensão ocorreu durante fiscalizações na BR-060, após os policiais deram ordem de parada aos condutores que trafegavam juntos

Alison Silva

Alison Silva

06/05/2026 - 14h30
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A Polícia Rodoviária Federal  apreendeu 591,5 quilos de cocaína, nesta quarta-feira (6), em Campo Grande, droga transportada por meio de "cavalo doido", modalidade na qual os criminosos transportam grandes quantidades de entorpecentes sem qualquer disfarce ou compartimento oculto. 

A apreensão ocorreu durante fiscalizações na BR-060, após os policiais deram ordem de parada a duas caminhonetes que trafegavam juntas. Os condutores não obedeceram imediatamente. O motorista de uma MMC/Triton acabou parando o veículo e, ao ser abordado, confessou que transportava entorpecentes.

Já a outra caminhonete, uma Toyota/Hilux, fugiu por alguns quilômetros. O motorista e um passageiro abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé, mas foram alcançados e detidos pelos agentes.

Nas duas caminhonetes, foram apreendidos 431,8 quilos de pasta base de cocaína, 159,7 quilos de cloridrato de cocaína e 3,3 quilos de skunk.

Segundo o condutor da Hilux, os veículos com a droga seriam entregues na Capital. Os três envolvidos foram presos e encaminhados à Polícia Federal. 

Maior do ano 

Em março, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) realizou a maior apreensão de cocaína do ano em Mato Grosso do Sul e na Capital, após encontrar quase uma tonelada da droga escondida em uma imóvel que servia de entreposto na região norte de Campo Grande.

A ação ocorreu mediante denúncia anônima de uma negociação suspeita em uma oficina da Capital, e resultou na prisão de cinco indivíduos, além da apreensão de 975 quilos de cocaína – ao todo, foram contabilizados 614 volumes de substância análoga à droga, entre tabletes e volumes embalados. 

Conforme informação apurada pelo Correio do Estado, a apreensão gerou cerca de R$ 30 milhões de prejuízo ao crime, além de ser a maior do ano de cocaína no Estado. 

*Atualizado para acréscimo de informações

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CAMINHOS SEGUROS

MS segue no encalço de estupradores condenados

Operação mostra que estupradores "seguiam a vida", mesmo condenados, trabalhando normalmente em Mato Grosso do Sul

06/05/2026 12h39

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Caso mais recente trata-se da prisão de um estuprador de 51 anos, que trabalhava como mecânico de máquinas pesadas mesmo com mandado de prisão aberto

Caso mais recente trata-se da prisão de um estuprador de 51 anos, que trabalhava como mecânico de máquinas pesadas mesmo com mandado de prisão aberto Reprodução/PCMS

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Por meio da chamada Operação Caminhos Seguros 2026, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) segue no encalço de condenados por crimes de estupro de vulnerável e delitos correlatos, evidenciando inclusive que, mesmo condenados, muitos estupradores "seguem a vida" trabalhando normalmente em Mato Grosso do Sul. 

O caso mais recente que veio à tona, através da equipe de comunicação da Polícia Civil, trata-se da prisão de um estuprador de 51 anos, que estava com mandado de prisão aberto "decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado", cita a órgão.

Condenado a cumprir uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, esse homem que trabalha como mecânico de máquina pesada foi localizado e preso no bairro Altos do Indaiá, distante aproximadamente 231 quilômetros de Campo Grande, em Dourados. 

Esse indivíduo foi preso e levado para unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça. Porém, as ações policiais por meio da Operação Caminhos Seguros 2026 seguem, tanto com o cumprimento de mandados como com atendimento a denúncias e fiscalização de pontos que são considerados vulneráveis à exploração sexual infanto-juvenil, seja na Capital ou no interior do Estado.

Caminhos Seguros

Já no início desta semana, os primeiros trabalhos da Operação Caminhos Seguros rendeu prisões de condenados por crimes de estupro, ou com mandados de prisão em aberto, que "seguiam a vida" após cometerem esses crimes em diversos municípios do Estado. 

Logo na segunda-feira (04) houve a prisão de três indivíduos, sendo dois indivíduos já condenados, 56 e 36 anos, que devem agora cumprir as respectivas penas a que estavam condenados, sendo: 14 e nove anos de reclusão, ambos em regime fechado.

Além desses, ainda no município douradense, os agentes da Depca cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um acusado de 21 anos, também pelo crime de estupro de vulnerável, indivíduo esse que trabalhava como auxiliar de serviços gerais. 

Vale destacar que, como bem acompanha  oCorreio do Estado, metade dos casos de estupro registrados em MS são contra crianças, de zero a 11 anos, uma preocupação para os poderes principalmente voltados para segurança pública, sendo pelo menos dois casos envolvendo bebês que vieram à tona na última semana. 

Conforme balanço da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre a participação na Caminhos Seguros de 2025, essa ação contínua de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou em mais de cem indivíduos presos por esses crimes no Estado no último ano. 

Em 2025 a Operação Caminhos Seguros apresentou os seguintes números: 

  • 32 mandados de prisão por estupro de vulnerável, sendo 23 cumpridos pela Depca;
  • 73 prisões em flagrante em todas as Regionais no Mato Grosso do Sul;
  • 142 denúncias do Disque 100 apuradas na Delegacia Especializada;
  • 187 pontos fiscalizados pela Depca, tidos como "vulneráveis à exploração sexual infantil";

No último ano houve ainda o cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão de um acusado responsável pelo armazenamento de material pornográfico infanto juvenil. 

Foram contabilizadas 227 vítimas atendidas, através do acolhimento e encaminhamento à rede de proteção, e demais ações para conscientização por parte da Depca, o que inclui desde palestras sobre segurança digital, voltadas a pais, crianças e adolescentes.

É importante que crimes contra crianças e adolescentes sejam denunciados, e as informações devem ser repassadas para a Polícia Civil, inclusive de forma anônima, pelo Disque 100, em qualquer unidade ou até mesmo por meio da Delegacia Virtual (www.pc.ms.gov.br).

 

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Razões climáticas

Festa do Queijo é adiada em Rochedinho (MS); veja novas datas

Evento foi adiado por questões climáticas; fim de semana será de chuva e frio

06/05/2026 12h15

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Queijo artesanal. Foto: Prefeitura de Campo Grande

Queijo artesanal. Foto: Prefeitura de Campo Grande

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9ª Festa do Queijo, em Rochedinho (MS), foi adiada para os dias 15 (sexta-feira) e 16 de maio (sábado) por razões climáticas. Há previsão de chuva e frio para este fim de semana.

A festa seria realizada nesta sexta-feira (8) e sábado (9). De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a medida foi adotada de forma preventiva, priorizando a segurança de expositores, trabalhadores e público.

Na semana que vem, a previsão é de sol, calor e tempo firme. Com isso, a festa está confirmada para os dias 15 e 16 no mesmo local (em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco) e horário (17h).

A novidade é que neste ano, a festa passará a ter dois dias, ao contrário dos anos anteriores, que tinha apenas um. A ampliação se deve à crescente demanda de público.

A festa reuniu cerca de 10 mil pessoas em 2025 e a expectativa é de um público ainda maior em 2026.

FESTA DO QUEIJO

Tradicional Festa do Queijo é realizada anualmente, no mês de maio, no fim de semana que antecede o Dia das Mães, em Rochedinho, distrito localizado a 30 quilômetros de Campo Grande.

A festa conta com expositores de diversos queijos, produtos, alimentos artesanais, doces, entre outros. Também haverá atrações culturais, musicais e praça de alimentação (cachorro quente, pastel, churrasco e bebidas), além de brinquedos infláveis e pula-pula para a criançada.

O evento reúne produtores, moradores, visitantes e turistas. É uma oportunidade de prestigiar os produtores locais, incentivar a economia regional, valorizar o turismo rural e aproveitar momentos de lazer em família.

A Festa do Queijo é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e pela Subprefeitura de Rochedinho.

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