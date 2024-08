Policial rodoviário de Naviraí morre em queda de avião da Voe Pass

O Policial Rodoviário Federal (PRF) Hiales Froda, de 33 anos, que atuava em Mato Grosso do Sul, é uma das 31 das 61 vítimas do avião da Voe Pass que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). Ele estava acompanhado da esposa Daniela Schulz Froda que é fisioculturista, e o destino do casal seria os Estados Unidos.

No entanto, o avião que decolou de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, teve o percurso interrompido no início da tarde, interrompendo o sonho do casal.

Hiales Fodra, é conhecido por ser filho do ex vice-prefeito de Moreira Sales (PR), Ari Fodra. A morte do agente da PRF chocou a população do município.

Segundo veículos de imprensa do Paraná, o casal estava indo para os Estados Unidos para participar de um evento de fisiculturistas. Momentos antes do acidente, a fisioculturista atualizou as redes sociais e publicou um stories.

"Muitas horas de espera espera e de voo, mas se Deus quiser var dar tudo certo", disse. Assista:

A PRF, por meio de nota, lamentou a morte do agente e sua esposa e informou que ele ingressou em 2020 na instituição tendo iniciado a carreira no Acre e posteriormente foi transferido para Mato Grosso do Sul.

Veja nota na íntegra

A aeronave que caiu no início da tarde em Vinhedo (SP), estava com 61 passageiros a bordo. O avião saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

O avião caiu em uma área residencial, na rua Edueta. Até o momento, não é possível precisar a causa do acidente. Equipes trabalham para realizar o resgate dos corpos.

A Polícia Federal enviou equipes para realizar a investigação, com registro de vestígios no local, utilizando tecnologia de drones para traçar todo o panorâma que irão ajudar a entender o que aconteceu durante o voo.

