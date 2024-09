PRF realiza maior apreensão do ano com 30 toneladas de maconha em carga de milho

Cidades

Apenas neste sábado (28) a via ficará fechada, sendo totalmente reaberta a partir do dia 04 de outubro

Após ser instituída como corredor gastronômico, turístico e cultural da Capital, a Rua 14 de Julho, que fechava todas as noites de sexta e sábado, passará a ser interditada apenas neste sábado (28). A mudança ocorre a pedido dos próprios comerciantes que enviaram um pedido formal ao Município, solicitando a medida.

Segundo justificativa do executivo municipal, a razão para a interdição foi para fomentar o movimento noturno naquela região, já que,o movimento aumentou devido à abertura de novos bares e restaurantes no Centro da Capital. Esse "experimento" serviu como um teste para estudar formas de fomentar as atividades da cidade.

“Neste sentido, os empresários dos bares da 14 de Julho, observado que essa medida atraiu um público muito maior que o previsto, enviaram a solicitação para que a rua seja reaberta, evidenciado que a logística para atender adequadamente esta demanda precisa ser reavaliada e ajustada. Com o aumento significativo do fluxo de pessoas, surgiram novos desafios operacionais que impactam não apenas a qualidade do serviço prestado, mas também a segurança e o conforto dos frequentadores”, diz o pedido oficial.

Pedido oficial foi entregue à Prefeitura nesta última quinta-feira (26)

De acordo com documento assinado pelos bares, a mudança deverá ser feita a partir do dia 04 de outubro.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) ressalta que a ocupação por parte da grande quantidade de público nas noites da região central, se trata de algo novo na cidade, sendo previsível que gradativamente ajustes e mudanças sejam necessárias, conforme a demanda.

A Sectur informa, ainda, que, para preservar a segurança do público que passou a frequentar a via às sextas-feiras, haverá um reforço no efetivo da Guarda Civil Metropolitana e da Agetran.

Corredor gastronômico

No dia 28 de agosto, através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) , a Lei nº 7.294 foi sancionada pela chefe do executivo municipal, do qual a 14 de Julho foi oficializada como “corredor gastronômico”, a fim de incentivar a promoção e o ordenamento do local, mediante apoio dos órgãos envolvidos, visando preservar:

O livre trânsito de veículos e transeuntes

A segurança local

A harmonia estética

A sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes

A repressão ao comércio ambulante irregular

Apresentações musicais, poéticas e artísticas

Festivais e encontros gastronômicos e culturais

Revitalização

Em 2019, a população campo-grandense pôde contar com a entrega da revitalização da rua 14 de Julho, após as obras do Reviva Campo Grande.

A revitalização do centro e da rua 14 de Julho foi realizada como forma de valorização do centro histórico da Capital.

Além disso, buscou-se promover a criação de um espaço cultural onde se possa realizar manifestações sócio-culturais.

