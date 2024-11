PRF proíbe bitrens em três horários no próximo feriadão

MUDANÇA DE TEMPO

Cidades chegaram a registar sensação térmica de 5.8ºC; Previsão ainda indica uma frente chuvosa a partir da semana que vem

Em harmonia com a previsão do tempo, Mato Grosso do Sul enfrentou uma reviravolta climática durante a noite desta terça-feira (12), com baixas temperaturas e chuvas intensas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC, a mudança repentina no clima ocorreu devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria no Estado, aliada ao deslocamento de cavados. Isto é, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica devem favorecer a formação de instabilidades nos próximos dias.

Durante a madrugada, o município de Campo Grande chegou a registrar 5.8ºC de sensação térmica. Durante a manhã, a capital registrou 16ºC e, ao longo do dia, não deve passar da máxima de 28ºC, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Em todo o Estado, o município de Amambaí foi o que apresentou a menor temperatura, com apenas 9ºC de temperatura. Logo em seguida estão as cidades de Juti, com 12.7ºC; Caarapó e Porto Murtinho, com 13ºC; Dourados e Sidrolândia, com 14ºC e Jardim, com 15ºC. Conforme a previsão, até quinta-feira (14), haverá queda nas temperaturas, com mínimas entre 13ºC e 17ºC e máximas 27-32°C em alguns locais.

Temperaturas mínimas registradas:

Amambaí: 9°C Juti: 12,7°C Caarapó e Porto Murtinho: 13°C Dourados e Sidrolândia: 14°C Jardim: 15°C

No Pantanal e regiões próximas, esperam-se mínimas entre 16-22°C e máximas entre 28-36°C. Na capital, em Campo Grande, o frio deve chegar de maneira breve, com mínimas entre 18-22°C e máximas entre 30-33°C.

Já no sábado (16), o ‘jogo’ do tempo deve mudar em algumas regiões. Na capital, a previsão do Climatempo indica sol fechando ainda de manhã, com chuva durante toda a tarde. Além disso, as e devem ficar entre 22ºC e 29ºC. O tempo deve continuar frio e chuvoso até a terça-feira (19).

Confira a previsão completa aqui.

Chuva

Apesar da mudança brusca na temperatura, a chuva chega, por enquanto, de maneira fraca e moderada na maior do Estado e deve aumentar ao longo da próxima semana. Apesar disso, alguns municípios de MS registraram grande quantidade de chuva nesta madrugada.

Em Bataguassu, a 310km de Campo Grande, foram registrados 44m de chuva. Em São Gabriel do Oeste, foram 39mm e em Costa Rica, 32mm.







Assine o Correio do Estado