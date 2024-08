Prisão de ex-CEO da Americanas é revogada pela Justiça

Perda Total

Mãe conseguiu avisar apenas o filho do rompimento da barragem que chegou aos gritos "O Nasa vem aí"

Moradores que residem no entorno do Nasa Park, em Jaraguari, relataram que conseguiram sair de casa ao terem sido informados no “boca a boca” do rompimento da barragem do Nasa Park. Incluindo, um menino autista de 12 anos, que deixou o local aos gritos.

Um dos residentes da área atingida contou ao Correio do Estado, que essa era uma tragédia anunciada.

O relato foi feito pela mãe Gabriele Lopes, que lamentou a destruição da residência e entorno da propriedade dos pais. No momento do incidente, estavam os avós com os netos, o filho e duas meninas.

“Eu sai fui levar o carro na oficina quando recebi um áudio do Rogério dizendo que informaram ele do estouro da barragem do Nasa Park. Ele até falou que achava que não ia chegar aqui, mas eu disse que ia sim. Liguei para os meus pais, meu filho especial que atendeu”, contou Gabriele.

Após orientar o menino a avisar o tio para retirar a avó que tem dificuldade para se mover. Com isso, o menino chegou gritando “O Nasa está vindo, está vindo”.

“Ele chegou gritando, a minha mãe assustou e dava para ouvir o barulho da água quebrando a mata e vindo. Foi só o tempo do meu irmão pegar o carro, a lama chegou a atingir eles, meu pai não queria deixar os porcos quase foi arrastado. Meu pai quase foi embora com a lama”.

A família recuperou apenas 8 porcos, perderam toda a plantação de mandioca e toda a horta”

“Nossa venda é por conta própria, a gente não tem empréstimo de banco, não tem nada. O prejuízo é inestimável. Comprei mil mudas de alface e perdi tudo”.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado - A lama levou a vegetação e "varreu" tudo pelo caminho

Lama

Com relação aos porcos recuperados, a enxurrada, segundo informou Gabriele, levou os leitões. No momento, estão preocupados com relação ao solo que usam para plantio.

“Com esse lamaçal alto, como vamos ter uma terra boa de novo? Produtiva? A gente dependia de poço, tínhamos placa solar. Perdemos tudo”.

A nota oficial do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul informa que três residências foram atingidas pela água.

