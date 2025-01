Professora campo-grandense e marido morrem em acidente na BR-251 em Minas Gerais

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Kelly Fernandes Romeiro e o marido, Lutierri Silva de Lima, morreram nesta quarta-feira (1º) após a moto em que seguiam viagem ser atingida por uma caminhonete na BR-251, em Salinas, região norte de Minas Gerais.

Segundo apuração do site Por Dentro de Minas junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia viagem quando, na altura do quilômetro 319, a caminhonete invadiu a pista contrária e os atingiu.

Com a força do impacto, os ocupantes da moto foram arremessados na via. Lutierri morreu no local, enquanto Kelly Fernandes chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A professora, conforme informado pela PRF, estava com hemorragia na região do fêmur e reclamava de dor abdominal. Ela foi socorrida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu a caminho do hospital.

Peritos estiveram no local do acidente para verificar a dinâmica do ocorrido. O estado de saúde do motorista da caminhonete não foi divulgado.

Campo-grandense

Natural de Campo Grande, Kelly era formada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Nas redes sociais, uma professora que a orientou lamentou o ocorrido com o casal.

Já o esposo, Lutierri, era natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.

Interior de MS

A família residiu em Chapadão do Sul, onde teve uma empresa antes de se mudar para o estado de Goiás. No município, Kelly lecionou na Escola Carlos Drummond de Andrade. Uma colega de profissão deixou uma mensagem na rede social Facebook lamentando a morte da amiga:

"Kelly Fernandes Romeiro, grata por cada momento que passamos juntas. Você sempre foi educada e amigável. Me lembro do seu primeiro dia na Escola Carlos Drummond de Andrade. Foi bom ter te conhecido, uma profissional que era transparente e amiga. Descanse em paz. Que Deus conforte seus familiares."

A família atualmente residia em Chapadão do Céu (GO) e deixa uma filha.

“Rodovia da Morte”

A BR-251, conforme apurado pelo Correio do Estado, é conhecida como "Rodovia da Morte". Projetada na década de 1970, a rodovia possui aproximadamente 1.600 km e liga o estado da Bahia a Mato Grosso.

O ponto indicado como mais crítico é justamente o trecho onde o casal se acidentou, que faz a ligação entre Montes Claros e Salinas - ambos municípios de Minas Gerais.

