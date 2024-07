Professora inova e trabalha com cordel em escola em Terenos

GUARDA-CHUVA

Com a queda da temperatura, as expectativas dos campo-grandenses pela volta da chuva é grande e Capital deve viver semana chuvosa após quase 40 dias sem fortes precipitações

Chuva e frio voltam na capital e campo-grandenses precisaram tirar casacos e guarda-chuvas do armário Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Após vários dias com onda de calor e seca, Campo Grande finalmente viu o frio e a chuva voltarem à capital nesta segunda-feira (08), que deve se alongar para o resto da semana. Campo-grandenses não viviam uma forte precipitação há 40 dias.

Segundo o Climatempo, a segunda deve chover por volta de 8mm, além de variar a temperatura entre 15 e 19 graus. Amanhã, terça-feira (09), a chuva deve se intensificar ainda mais, chegando aos 15mm, além da temperatura continuar estagnada dos 14 até os 17 graus.

Ao decorrer da semana, a previsão é na continuidade de baixas temperaturas e chuvas, algumas fortes, na capital do Estado. Importante lembrar que não havia forte precipitação desde o dia 24 de maio, há quase 45 dias, quando Campo Grande apresentou 16,8mm. No dia 1° deste mês, a capital registrou chuva, mas pouca coisa, cerca de 1,2mm.

Interior

Conforme antecipado pelo Correio do Estado, o frio permanecerá durante a semana e o fim de semana em Mato Grosso do Sul. O tempo gelado começa a se despedir no domingo (14) e as temperaturas voltam a subir apenas na segunda-feira (15).

O tempo permanecerá gelado, frio, com céu nublado e baixas temperaturas. Há previsão de chuva para todas as regiões, inclusive Corumbá.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo de Declínio de Temperatura para as regiões sul, centro, oeste e norte de Mato Grosso do Sul. Isto significa que os termômetros vão cair entre 3ºC e 5ºC, com leve risco à saúde.

Haverá pouca chuva neste inverno em Mato Grosso do Sul. Chuvas tendem a ficar abaixo do esperado, principalmente entre julho e agosto, no Estado. O índice pluviométrico será irregular, fraco e mal distribuído no Estado.

Cuidados

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

Se agasalhe

Beba água

Evite tomar banhos muito quentes

Continue usando protetor solar

Evite ambientes pouco ventilados

Hidrate a pele

Cuide da alimentação

Não se exponha ao tempo

*Colaborou Naiara Camargo

