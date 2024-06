Projeto de mudança de horário no Paraguai pode afetar moradores de MS

Os moradores da região de fronteira, que frequentemente enfrentam dificuldades devido às diferenças de fuso horário entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, enfrentarão ainda mais desafios nos próximos meses

Na noite desta quarta-feira (26), o Senado do Paraguai aprovou, com 25 votos a favor e 8 contrários, o projeto de lei com o objetivo de alterar a hora oficial do país, tornando o horário de verão permanente para todos os meses do ano.

A mudança de horário pode desorganizar toda a rotina da população fronteiriça, especialmente para aqueles que atravessam a linha internacional para trabalhar ou estudar.

Conforme informações do Senado paraguaio, o objetivo desta mudança é unificar o horário em todo o país ao horário de Brasília. A medida pode beneficiar os moradores que residem entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, mas pode causar transtornos significativos em outras regiões, especialmente na linha de fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Isto porque o fuso de Mato Grosso do Sul é de uma hora a menos de Brasília.

Com o Paraguai se equiparanto ao de Brasília, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, que estão separados por uma avenida, terão também uma hora de diferença e pode confundir ainda mais os moradores, pois as pessoas que atravessam a fronteira diariamente precisarão se adaptar às mudanças na rotina, o que pode levar algum tempo até se tornar um hábito regular



Projeto de Lei

Na noite de ontem (26), a Câmara dos Senadores do Paraguai aprovou em sessão extraordinária o projeto de lei que altera o horário oficial do país, alinhando-o ao horário de Brasília.

Com essa mudança, poderá beneficiar ainda mais o comércio na fronteira entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este (PY).

A matéria agora segue para análise da Câmara dos Deputados, que já aprovou um texto semelhante no ano passado. Caso a mudança de fuso horário seja aprovada no país, o Paraguai deixaria de estar uma hora atrás em relação a Brasília e também a Buenos Aires (ARG).

De acordo com o documento, a mudança pode ainda mais integrar o comércio na região de fronteira entre países. Com a transição do fuso horário, o Paraguai passaria do atual fuso -4 GMT para -3 GMT, trazendo mais benefícios pelo melhor aproveitamento da luz natural no final do dia e reduzindo problemas de sobrecarga na rede elétrica do país.

