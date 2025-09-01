Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Proprietários rurais são multados em R$ 1 milhão por incêndios florestais

Em 31 dias de operação, a Polícia Militar Ambiental vistoriou 59 propriedades e se deparou com mais de 500 hectares destruídos pelo fogo, em diversas regiões de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

01/09/2025 - 16h32
Durante a Operação Focus, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou vistorias em propriedades de todo o Estado, identificando infratores por danos ambientais decorrentes de queimadas, o que resultou em multa de R$ 1,9 milhão.

A ação ocorreu em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e teve início no dia 1° de agosto. O balanço divulgado indica que foram realizadas 59 vistorias, e 15 autos de infração foram lavrados.

Durante as fiscalizações no decorrer do mês de agosto, a equipe da PMA se deparou com 557,51 hectares consumidos pelo fogo, em mais de uma propriedade rural, o que resultou em multas aplicadas que chegam a R$ 1.990.136,16.

Operação Focus

Os agentes da PMA intensificaram a fiscalização para responsabilizar infratores por danos ambientais decorrentes de queimadas indiscriminadas, prática que, conforme aponta o órgão, se agrava nos meses mais secos do ano.

Com o uso de tecnologia, entre janeiro e julho de 2025, o setor de geoprocessamento do Imasul identificou cerca de 500 ocorrências de queimadas sem autorização ambiental, número que tende a aumentar em razão das condições climáticas desfavoráveis.

O trabalho segue por todo o território de Mato Grosso do Sul. Inicialmente previsto para encerrar em 30 de novembro, teve o prazo estendido até 31 de dezembro nas unidades responsáveis pela região do Pantanal.

“A Operação Focus busca fortalecer a cooperação entre agências, por meio do intercâmbio de informações e do uso de infraestrutura de inteligência geográfica, atuando de forma organizada em face do período crítico de queimadas”, informou a PMA.

Como funciona?

Com a coordenação da Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), as equipes se deslocam até as propriedades rurais e executam vistorias técnicas nos imóveis indicados como locais onde ocorreram queimadas.

Essas áreas são registradas por meio de relatórios, e é feito um alerta. Além disso, a equipe de campo realiza a delimitação geográfica, tira fotos da área degradada e aplica os autos de infração ambiental, termos de embargo e notificações.

Durante o processo, são apreendidos instrumentos, equipamentos e veículos utilizados para cometer a infração, e, posteriormente, o relatório é encaminhado aos órgãos ambientais para garantir a recuperação das áreas atingidas.

“Mais do que interromper condutas lesivas ao meio ambiente, a operação visa assegurar a integridade dos ecossistemas e reforçar a presença do Estado nas áreas mais vulneráveis.”

setembro

Licenciamento de veículos com placas de final 3 e 9 deve ser pago neste mês

Prazo vai até o fim do mês de setembro; circular sem o licenciamento em dia é infração gravíssima e pode gerar multa de R$ 293,47

01/09/2025 16h16

Prazo para pagar o licenciamento vai até o fim do mês

Prazo para pagar o licenciamento vai até o fim do mês Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Setembro é o mês para proprietários de veículos com placas final 3 e 9 pagarem o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul, conforme calendário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O calendário para o ano de 2025 começou em abril, com prazo para licenciar veículos placas final 1 e 2, e termina em outubro, para placas de final 0.

No calendário inicial, o pagamento para as placas final 3 seria em maio, mas no início do mês em questão, o Detran-MS identificou falhas de paginação na impressão das guias de licenciamentoAs inconsistências ocasionaram divergências entre as informações da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia. 

Diante disso, o Detran prorrogou o vencimento dos veículos de placa final 3 para setembro de 2025, junto com os de final 9.

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O Detran alerta para que cada proprietário se atente ao prazo de pagamento para sua placa, pois trafegar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).

Como pagar

O proprietário do veículo, no mês correspondente a sua placa, pode pagar a taxa em um dos canais de autoatendimento do Detran, no portal de serviços “Meu Detran” ou em uma das agências do Detran-MS do Estado.

A taxa de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Ou o cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

O valor é de 4,53 Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), para todos os tipos de veículos. A Uferms é definida mensalmente e, para setembro, o valor é de R$ 52,62.

Desta forma, para pagamentos dentro do prazo de vigência o valor do licenciamento é de R$ 238,36. Caso o pagamento seja feito após, o valor sobe para 5,88 Uferms, o que equivale a R$ 309,40, na cotação de junho.

Quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo.

Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde 2021 foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.

O documento é de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.

Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Confira o calendário de pagamento do licenciamento de veículos para o ano de 2025:

Mês Placa final
Setembro 3 e 9
Outubro 0

Cidades

Idosa agredida por ex-companheiro será indenizada em R$ 12 mil

Após um relacionamento de 11 anos, a vítima, de 80 anos, teve o nariz quebrado ao questionar o envio de dinheiro, por parte do autor, para a ex-mulher

01/09/2025 15h53

Crédito: TJMS

Continue Lendo...

Uma idosa de 80 anos, que teve o nariz fraturado pelo ex, de 76 anos, após uma discussão sobre uma transação financeira para terceiros, será indenizada por danos morais em R$ 12 mil por decisão da Justiça.

O relacionamento dos dois começou em 2011, e eles moravam juntos. Em outubro de 2022, ocorreu uma discussão quando ela questionou o homem por ter enviado dinheiro para a ex-companheira.

A vítima acabou sendo agredida de forma violenta, o que resultou em escoriações faciais, hematomas, fratura nasal em três regiões e graves abalos psicológicos.

Após a agressão, a vítima solicitou medidas protetivas, que foram concedidas pela Justiça. Com base na Lei Maria da Penha, o homem foi condenado a cumprir quatro anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de R$ 8 mil.

Indenização

A decisão veio da 5ª Vara Cível de Campo Grande, que condenou o homem a pagar R$ 12 mil, proferida na última semana pelo juiz Flávio Saad Peron.

O juiz frisou, ao analisar a ação cível, que, com o trânsito em julgado da sentença, isto é, a condenação criminal já confirmada, ficou comprovado que o homem foi responsável pelas agressões.

Como já havia condenação anterior por danos morais e não havia mais possibilidade de recurso, o magistrado determinou que o valor fosse abatido para evitar duplicidade, fixando a indenização em R$ 12 mil.

