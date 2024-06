Prorrogadas, inscrições para o Enem terminam hoje

Infraestrutura

Agora, revitalização custará R$ 18,6 milhões; prazo para o término será novamente prorrogado

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta sexta-feira (14) um acréscimo de R$ 2,1 milhões no contrato de recapeamento da Avenida Duque de Caxias, trecho entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o Núcleo Industrial, no sentido bairro-centro.

Agora, a obra, realizada pela Engepar Engenharia e Participações Ltda., custará R$ 18,6 milhões, 12,8% a mais do que o valor anterior, que era de R$ 16,5 milhões.

Segundo a Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (Sisep), o contrato foi aditivado para a inclusão de novos serviços e adoção de uma outra tecnologia no trecho, a fim de dar mais durabilidade ao pavimento, tendo em vista o grande fluxo de caminhões na via.

A obra, inicialmente prevista para abril deste ano e recentemente prorrogada para agosto, terá um novo prazo para ser concluída.

"Quando o contrato foi assinado a previsão de conclusão era agosto de 2024, mas com a reprogramação do projeto o prazo será prorrogado, mas a data ainda não foi definida", informou a Sisep, em nota.

Ainda segundo a pasta, 51% do recapeamento do trecho já foi concluído. A obra está parada há mais de um mês, mas, a Sisep garante que, enquanto aguardava o aditivo, a Engepar executou outros serviços na ciclovia, calçadas, meio-fio e sarjetas. Neste meio-tempo, também foram colocadas novas defensas metálicas entre as duas pistas da Avenida.

O contrato, inicialmente de R$ 16,5 milhões, foi publicado pela Prefeitura em 17 de outubro de 2022. Além do recapeamento, a obra também abrangeria a revitalização da ciclovia, calçadas, melhoria na drenagem e sinalização da via.

A revitalização, por parte da Prefeitura, tinha o prazo para começar em janeiro de 2023, e ser executada dentro de nove meses. No entanto, só para o início das obras o atraso foi de mais de três meses. Agora, o recapeamento passa por sua terceira prorrogação no prazo.

Em dezembro de 2023, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul anunciou o recapeamento para avenida Duque de Caxias, no sentido oposto (lado esquerdo) ao trabalho que já era executado pela Prefeitura.

Por isso, as obras na Av. Duque de Caxias estão divididas em duas frentes:

Recapeamento da pista no sentido bairro - centro, de responsabilidade da Prefeitura

Recapeamento da pista no sentido centro - bairro, de responsabilidade do Governo do Estado.

Funcionários que operam na via são contratados do Governo do Estado./ Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Atualmente, as máquinas que estão operando na via são da Equipe Engenharia LTDA, empresa contratada pelo Governo do Estado para fazer a restauração do pavimento. O trecho está recebendo um aporte financeiro de R$ 15,9 milhões em recursos estaduais para execução de recapeamento de 9,8 quilômetros entre a rotatória do Núcleo Industrial Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande (lado esquerdo).

A obra teve início no dia 13 de maio deste ano, e a previsão é de que seja concluída em 1 ano.

"Tendo em vista o bom andamento na execução dos serviços do contrato, a previsão para o término dos serviços é maio de 2025", informou a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Marcelo Victor/Correio do Estado

Assine o Correio do Estado.