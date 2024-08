Próximo trimestre será mais quente e terá menos chuva que o normal

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) para o próximo trimestre aponta que o Estado terá chuvas abaixo da média histórica, tempo seco e calor acima da média nos meses de setembro, outubro e novembro.

Chuvas

A média histórica da precipitação acumulada consiste na chuva que é esperada para o período baseado em dados históricos, no caso apresentado pelo Cemtec, entre os anos de 1981 e 2010.

Conforme esses dados, em grande parte do estado seria esperado que as chuvas variassem entre 300 a 400 mm. Na região noroeste as chuvas variam entre 200 a 300 mm, e nas regiões sul e sudeste entre 400 - 600 mm.

No entanto, segundo o levantamento, para este ano a tendência climática indica maior probabilidade das chuvas ficarem abaixo da média histórica, com exceção do extremo sul do estado, onde as chuvas tendem a ficar dentro do que é esperado para o trimestre.

Clima

Em grande parte do estado, segundo a média histórica, as temperaturas médias variam entre 22-26°C. Na região noroeste

do estado, as temperaturas costumam variar entre 26-28°C, e na região extremo sul, ficam entre 20-22°C.

No entanto, segundo o monitoramento, as temperaturas devem ficar acima da média histórica em todo o período, registrando um trimestre mais quente que o normal.

As condições meteorológicas favorecem ainda a ocorrência de incêndios florestais para os próximos meses.

“Em relação aos dados de previsão de probabilidade de fogo para o período, as regiões pantaneira e sudoeste encontram-se em nível de alerta. Essas condições meteorológicas previstas, para o trimestre ASO, são favoráveis para ocorrência dos incêndios florestais”, informa o Cemtec.

La Niña deve deixar o tempo seco

Em relação à previsão do fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS), o modelo indica 66% de probabilidade para a ocorrência do fenômeno da La Niña no trimestre de Setembro-Outubro-Novembro.

Este é um fenômeno oceânico-atmosférico de resfriamento das águas do oceano Pacífico, e por consequência, gera mudanças nos padrões de circulação atmosférica que impactam no regime das chuvas", explica o Cemtec.

Além disso, a atuação da La Niña durante o trimestre pode favorecer a incursão mais frequente de massas de ar frio.

Confira o relatório completo do Cemtec aqui.

