Quadrilha suspeita de furtar caminhonetes em MS é alvo de operação e quatro acabam presos

Ação conjunta entre PRF e Polícia Civil resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtos de caminhonetes em Mato Grosso do Sul - Divulgação/Polícia Civil

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Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes Toyota Hilux e SW4. O grupo atuava em diferentes municípios do Estado e, conforme as investigações, parte dos veículos era levada para o Paraguai.

Entre os presos está um jovem de 19 anos, que confessou participação em 12 furtos de veículos nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ribas do Rio Pardo, Naviraí e Mundo Novo. Ele também admitiu ter incendiado uma das caminhonetes furtadas em Dourados.

As investigações tiveram início após uma prisão em flagrante realizada pela PRF no dia 11 de outubro, em Eldorado, município localizado na região sul do Estado. Na ocasião, os policiais abordaram um automóvel suspeito de prestar apoio logístico aos responsáveis por furtos de caminhonetes registrados em Dourados.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde foram realizados os procedimentos de praxe. A partir da ocorrência, as forças de segurança intensificaram o compartilhamento de informações para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação da quadrilha.

Com a análise de imagens das câmeras de segurança, cruzamento de dados e levantamentos de inteligência, os investigadores conseguiram estabelecer conexões entre furtos ocorridos em Dourados, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e outras cidades sul-mato-grossenses.

Outras prisões

Já no dia 18 de outubro, uma nova abordagem da PRF, desta vez no município de Japorã, resultou na recuperação de uma Toyota Hilux que havia sido furtada poucas horas antes em Dourados. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Defron.

Um dia depois, em 19 de outubro, outros dois suspeitos foram presos durante uma abordagem na BR-163, em Eldorado. Ambos foram levados à Defron, em Dourados, para os procedimentos cabíveis.

Durante os interrogatórios, um dos investigados, de 19 anos, revelou detalhes sobre a atuação do grupo criminoso. Segundo seu depoimento, ele era responsável por abrir as caminhonetes e transportar parte dos veículos furtados até o território paraguaio.

O jovem também confessou ter participado de outros 12 furtos em cinco municípios e assumiu a responsabilidade por incendiar uma das Hilux.

Com as novas prisões, o número de suspeitos detidos nas ações realizadas entre os dias 11 e 19 de outubro chegou a quatro.

Ainda conforme a investigação, a quadrilha atuava principalmente durante a madrugada e tinha como alvos caminhonetes estacionadas em vias públicas.

Os integrantes possuíam funções específicas dentro do esquema criminoso. Enquanto alguns ficavam responsáveis por localizar os veículos, abrir as portas e dar partida nas caminhonetes, outros prestavam apoio logístico e realizavam o transporte até a região de fronteira.

Após os furtos, os veículos eram retirados rapidamente das cidades e levados em direção ao Paraguai, onde, segundo a suspeita da polícia, seriam entregues a receptadores.

A preferência pelos modelos Toyota Hilux e Hilux SW4 também chamou a atenção dos investigadores, que passaram a relacionar ocorrências registradas em diferentes municípios.

A operação contou com a participação da Delegacia Especializada de Fronteira da PRF em Dourados, da Defron, da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), das delegacias regionais de Naviraí e Dourados, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.

Apesar das quatro prisões, as diligências continuam para identificar outros possíveis integrantes da quadrilha, além de financiadores e receptadores dos veículos furtados.

As equipes também trabalham para localizar as outras caminhonetes que ainda não foram recuperadas.